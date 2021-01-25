Краснодарцам для счастья нужно 164 тыс. рублей в месяц — опрос

Аналитики сервиса по поиску работы выяснили, сколько денег для счастья нужно жителям Краснодара

Исследовательский центр портала Superjob опросил жителей 437 населенных пунктов России, чтобы узнать, сколько денег в месяц им нужно, чтобы чувствовать себя счастливыми, cообщил RT. В опросе приняли участие по 1 тыс. жителей Москвы и Санкт-Петербурга и по 500 респондентов из других городов.

Выяснилось, что в среднем россиянину для счастья нужно 166 тыс. рублей в месяц. При этом запросы мужчин на 28% выше, чем женщин. Так, мужчины называли желаемую сумму 187 тыс. рублей, в то время как женщинам для счастья хватило бы и 146 тыс., написал телеканал «360».

Также исследование показало, что с возрастом для счастья нужно больше денег. Если молодежи до 24 лет хватило бы 135 тыс. рублей, то россияне старше 45 лет стали бы счастливее при заработке в 190 тыс.

Кроме того, люди, в настоящее время получающие больше 80 тыс. рублей в месяц, называли более высокую сумму для счастья — в среднем 242 тыс. рублей. А трудоустроенные граждане с зарплатой меньше 30 тыс. рублей сказали, что стали бы счастливее при заработке в 121 тыс.

Как показал опрос, больше всего денег для счастья нужно москвичам (220 тыс. рублей), а самые скромные запросы у жителей Оренбурга (124 тыс. рублей).