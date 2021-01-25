Краснодарцам для счастья нужно 164 тыс. рублей в месяц — опрос

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

Аналитики сервиса по поиску работы выяснили, сколько денег для счастья нужно жителям Краснодара

Исследовательский центр портала Superjob опросил жителей 437 населенных пунктов России, чтобы узнать, сколько денег в месяц им нужно, чтобы чувствовать себя счастливыми, cообщил RT.

В опросе приняли участие по 1 тыс. жителей Москвы и Санкт-Петербурга и по 500 респондентов из других городов.

Читайте также:

Выяснилось, что в среднем россиянину для счастья нужно 166 тыс. рублей в месяц. При этом запросы мужчин на 28% выше, чем женщин. Так, мужчины называли желаемую сумму 187 тыс. рублей, в то время как женщинам для счастья хватило бы и 146 тыс., написал телеканал «360».

Также исследование показало, что с возрастом для счастья нужно больше денег. Если молодежи до 24 лет хватило бы 135 тыс. рублей, то россияне старше 45 лет стали бы счастливее при заработке в 190 тыс.

Кроме того, люди, в настоящее время получающие больше 80 тыс. рублей в месяц, называли более высокую сумму для счастья — в среднем 242 тыс. рублей. А трудоустроенные граждане с зарплатой меньше 30 тыс. рублей сказали, что стали бы счастливее при заработке в 121 тыс.

Как показал опрос, больше всего денег для счастья нужно москвичам (220 тыс. рублей), а самые скромные запросы у жителей Оренбурга (124 тыс. рублей).

Читайте также:

Жителям же Краснодара, чтобы почувствовать себя счастливыми, нужно 164 тыс. рублей в месяц. Отметим, что подобное исследование аналитики проводили в 2019 году. Тогда краснодарцы назвали более скромную сумму — 150 тыс. рублей.

Деньги Краснодар Опросы Трудоустройство

Новости

В Анапе сгорело 40 га плавней, из-за пожара перекрыли часть трассы. Фото
Краснодарцам для счастья нужно 164 тыс. рублей в месяц — опрос
Два человека погибли при обрушении башенного крана в Краснодаре
В Анапе представили нового главного архитектора
Краснодарцам предложили выбрать зеленые зоны для благоустройства в 2022 году
В горах Сочи 170 туристов застряли на канатной дороге

Лента новостей

«Дедушку чуть не растерзали». Монологи краснодарцев из очереди на вакцинацию
Сегодня, 08:01
«Дедушку чуть не растерзали». Монологи краснодарцев из очереди на вакцинацию
Плакаты, ершики и автозаки
Вчера, 12:28
Плакаты, ершики и автозаки
Как проходил митинг в поддержку Навального в Краснодаре. Фоторепортаж
Акция сторонников Навального 23 января в Краснодаре
23 января, 13:35
Акция сторонников Навального 23 января в Краснодаре
Онлайн‑трансляция

Реклама на портале