На Кубани спасли двух рыбаков, которые застряли на лодке в лимане Гнилом

17 января в Приморско-Ахтарском районе двое мужчин не смогли самостоятельно доплыть на лодке до берега

17 января двое жителей Новороссийска отправились на рыбалку в лиман Гнилой Приморско-Ахтарского района. Во время поездки у моторной лодки сломался мотор, починить его мешали снег, ветер и мороз. Однако у мужчин был мобильный телефон. Они обратились за помощью к спасателям.

К месту нахождения рыбаков выехали специалисты Славянского отряда «Кубань-СПАС» на лодке «Фортуна-С» и сотрудники МЧС. Они взяли на буксир лодку вместе с мужчинами и транспортировали к берегу лимана. Медицинская помощь не потребовалась, сообщили 18 января в инстаграме отряда «Кубань-СПАС».

Напомним, в 2018 году в Темрюкском районе спасли двух рыбаков, которых чуть не унесло в море.