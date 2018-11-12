На Кубани спасли двух рыбаков, которых чуть не унесло в море

Краснодарский край

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В Темрюкском районе возле устья реки Кубань двух рыбаков чуть не унесло в море

Инцидент произошел 10 ноября. К спасателям обратился местный житель и рассказал, что двух его друзей на резиновой лодке унесло течением в том месте, где река Кубань впадает в Азовское море. 

Сотрудники темрюкского отряда «Кубань-СПАС» выехали на место происшествия. Поиск рыбаков осложнялся туманом и сильным ветром до 14 м/с. На моторной лодке спасатели нашли пострадавших и отбускировали их к берегу. В медицинской помощи рыбаки не нуждались, сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС». 

Как писали Юга.ру, 4 ноября в Анапе спасатели помогли четырем девушкам спуститься с 80-метровой скалы. 

Кубань-СПАС Рыболовство Темрюкский район
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