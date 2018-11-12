На Кубани спасли двух рыбаков, которых чуть не унесло в море

В Темрюкском районе возле устья реки Кубань двух рыбаков чуть не унесло в море

Инцидент произошел 10 ноября. К спасателям обратился местный житель и рассказал, что двух его друзей на резиновой лодке унесло течением в том месте, где река Кубань впадает в Азовское море.

Сотрудники темрюкского отряда «Кубань-СПАС» выехали на место происшествия. Поиск рыбаков осложнялся туманом и сильным ветром до 14 м/с. На моторной лодке спасатели нашли пострадавших и отбускировали их к берегу. В медицинской помощи рыбаки не нуждались, сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».