В Краснодаре временно остановились трамваи, потому что тележки пошли вразрез

Вечером жительница Краснодара рассказала порталу Юга.ру о сошедшем с рельсов трамвае № 6 в районе Дмитриевской дамбы. В пресс-службе КТТУ редакции рассказали, что вагон пошел вразрез в 17:54 на улице Горького в сторону Железнодорожной. Движение восстановили в 18:07, простой составил 13 минут. Причины случившегося пока не установили.

Пресс-секретарь КТТУ обратил внимание на то, что трамвай не сошел с рельсов, а пошел вразрез.

«Это важно. Тележки пошли вразрез. Это когда одна тележка идет по одному пути, а другая по другому. Случается редко, в основном из-за посторонних предметов на рельсах», — добавил представитель пресс-службы.