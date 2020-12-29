Краснодарец купил у сочинца участок земли за 1,7 млн рублей, но так и не получил его

29 декабря в полиции Краснодара рассказали об уголовном деле против мошенника из Сочи

В дежурную часть полиции Краснодара обратился местный житель. Он рассказал, что 46-летний знакомый предложил купить у него земельный участок в Сочи. Мужчина согласился и заплатил ему 1,7 млн рублей.

Однако сочинец не передал покупателю права на землю и перестал выходить на связь. Его разыскали, задержали и доставили в отдел полиции. Выяснилось, что мужчина потратил деньги на свои нужды.

На сочинца завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере), предусматривающей до десяти лет лишения свободы. Суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде, сообщили 29 декабря в пресс-службе УМВД России по Краснодару.