В Сочи таксист сдавал в аренду чужие квартиры в Сибири. На него завели дело

В МВД в феврале возбудили уголовное дело против сочинского таксиста, который притворялся владельцем чужих квартир и «сдавал» их

В отдел полиции Новокузнецка Кемеровской области обратилась женщина, которая рассказала о том, что у нее похитили 3,5 тыс. рублей.

Полицейские узнали, что заявительница решила арендовать квартиру и для этого нашла в интернете подходящий вариант. Она позвонила по указанному номеру и договорилась с человеком, который представился владельцем квартиры. Женщина прислала ему задаток, приехала на следующий день по указанному адресу, но дверь в квартиру так никто и не открыл. Телефон мужчины был выключен. После этого она обратилась в полицию.

Выяснилось, что жертвами мошенника стали еще семь граждан. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 39-летний житель Сочи, работающий таксистом. Из Сочи его доставили в полицию Новокузнецка.

Там мужчина признался в содеянном и рассказал, что несколько лет назад работал в Новокузнецке риелтором. Для совершения своего преступного умысла он воспользовался фотографиями квартир, которые остались у него после этой работы, и разместил их в интернете.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (Мошенничество), сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Напомним, в ноябре 2019 Юг.ру писали о том, что в Краснодаре поймали приезжую женщину, которая снимала квартиры и продавала оттуда бытовую технику.