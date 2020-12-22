ССК и СберБанк договорились о финансировании строительства пяти зданий в Краснодаре
21 декабря компания ССК и ПАО «Сбербанк» заключили договор о финансировании возведения пяти литеров ЖК «Дыхание»
Кредитные линии на общую сумму 2,4 млрд рублей откроют на строительство 15, 16, 17, 18 и 19 литеров жилого комплекса.
ЖК «Дыхание» — объект комплексной застройки. На площади 39 га в районе улицы Дорожной застройщик планирует возвести 18 16-этажных и 12 9-этажных домов. На территории комплекса запланировано создание детских игровых площадок, спортивных зон с уличными тренажерами, двух скверов и зеленых аллей. Также на территории комплекса предусмотрено возведение школы на 1550 мест и детсада на 250 мест.
«Полагаем, что при вводе в эксплуатацию этих литеров мы сможем реализовать и социальные объекты, что позволит создать максимально комфортную инфраструктуру для жильцов», — отметил гендиректор ССК Александр Мелишев.
Он добавил, что «Дыхание» — это четвертый жилой комплекс, который компания строит в партнерстве со СберБанком. Ранее они сотрудничали по финансированию литеров ЖК «Лучший», «Ракурс» и «Фонтаны».
«В 2021 году будет сдан ряд объектов, соглашение о финансировании которых было подписано со СберБанком ранее. Таким образом, мы пройдем полный цикл строительства через эскроу-счета», — заключил Мелишев.
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