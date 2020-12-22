Кредитные линии на общую сумму 2,4 млрд рублей откроют на строительство 15, 16, 17, 18 и 19 литеров жилого комплекса.



ЖК «Дыхание» — объект комплексной застройки. На площади 39 га в районе улицы Дорожной застройщик планирует возвести 18 16-этажных и 12 9-этажных домов. На территории комплекса запланировано создание детских игровых площадок, спортивных зон с уличными тренажерами, двух скверов и зеленых аллей. Также на территории комплекса предусмотрено возведение школы на 1550 мест и детсада на 250 мест.



«Полагаем, что при вводе в эксплуатацию этих литеров мы сможем реализовать и социальные объекты, что позволит создать максимально комфортную инфраструктуру для жильцов», — отметил гендиректор ССК Александр Мелишев.