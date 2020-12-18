В Краснодаре открыли главную новогоднюю елку, и у нее есть сайт

Краснодарский край

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На Главной городской площади Краснодара 18 декабря прошло открытие новогодней елки

Напомним, в 2020 году администрация купила две искусственные ели и игрушки за 11,3 млн рублей. При этом украсил 22-метровую елку на Главной городской площади за свой счет бизнесмен Александр Кравченко.

Предварительно Кравченко разработал дизайн-проект украшения и объектов для фотозоны и согласовал его с мэрией города. Ранее бизнесмен сообщал, что на это ему потребуется около 2 млн рублей.

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Предприниматель самостоятельно купил основную часть украшений и инсталляции. Ель украсили игрушками, звездами и гирляндами в сине-белой цветовой гамме. Рядом установили снеговика, «Звезду» из металлического каркаса и оргстекла с подсветкой, «Подарочную коробку» с подсветкой и зеркалами внутри, «Светящийся шар» из металлического каркаса с подсветкой из светодиодной ленты, а также подсвеченные объемные цифры «2021», сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

«Вы огромные молодцы, что делаете фото на фоне нашей елки и отмечаете меня в своих аккаунтах. Но мало кто из вас знает, что у елки есть собственный сайт, где вы можете написать поздравления всем жителям города и поделиться своими эмоциями. Пишите в своих постах и сторисах хэштег #елкакк или #ёлкакк, а лучше сразу два и автоматически попадете со своей фоткой на сайт елки! Сайт новогодней красавицы ёлка-краснодар.рф», — написал Кравченко у себя в инстаграме.

Краснодар Новый год

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