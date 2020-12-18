В Краснодаре открыли главную новогоднюю елку, и у нее есть сайт

Предварительно Кравченко разработал дизайн-проект украшения и объектов для фотозоны и согласовал его с мэрией города. Ранее бизнесмен сообщал , что на это ему потребуется около 2 млн рублей.

Напомним, в 2020 году администрация купила две искусственные ели и игрушки за 11,3 млн рублей. При этом украсил 22-метровую елку на Главной городской площади за свой счет бизнесмен Александр Кравченко.

Предприниматель самостоятельно купил основную часть украшений и инсталляции. Ель украсили игрушками, звездами и гирляндами в сине-белой цветовой гамме. Рядом установили снеговика, «Звезду» из металлического каркаса и оргстекла с подсветкой, «Подарочную коробку» с подсветкой и зеркалами внутри, «Светящийся шар» из металлического каркаса с подсветкой из светодиодной ленты, а также подсвеченные объемные цифры «2021», сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.