На Главной городской площади Краснодара начнут работать аттракционы и рождественская ярмарка
В Краснодаре с 19 декабря начнут работать аттракционы на Главной городской площади
Аттракционы будут работать ежедневно с 19 декабря по 17 января с 10:00 до 22:00. Однако 31 декабря, чтобы исключить массовые гуляния, аттракционы работать не будут. Также в этот день выключат светодиодный экран на здании администрации.
Кроме того, с 23 декабря по 10 января краснодарцы смогут посетить традиционную Рождественскую ярмарку, которая появится на Главной городской площади, как и аттракционы.
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В пресс-службе мэрии Краснодара напомнили, что обычные прогулки в городе разрешены, парки и аттракционы в них работают. При этом жителям необходимо соблюдать все требования Роспотребнадзора.
Напомним, из-за пандемии коронавируса в этом году в краевой столице отменили новогодние мероприятия в центре города, однако ярмарку с аттракционами, ёлкой и Домиком Деда Мороза пообещали оставить. Кроме того, в Краснодаре с 15 декабря заработали базары с новогодними ёлками и игрушками. Интерактивную карту всех ёлочных базаров можно посмотреть здесь.
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