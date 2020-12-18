На Главной городской площади Краснодара начнут работать аттракционы и рождественская ярмарка

Аттракционы будут работать ежедневно с 19 декабря по 17 января с 10:00 до 22:00 . Однако 31 декабря, чтобы исключить массовые гуляния, аттракционы работать не будут. Также в этот день выключат светодиодный экран на здании администрации.

Кроме того, с 23 декабря по 10 января краснодарцы смогут посетить традиционную Рождественскую ярмарку , которая появится на Главной городской площади, как и аттракционы.