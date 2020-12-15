Жители Геленджика попросили Путина оставить возможность сдавать комнаты в аренду

В видеообращении жители Геленджика пожаловались, что администрация курорта вынуждает их переводить земли из категории ИЖС (индивидуальное жилищное строительство) в коммерцию. По словам людей, за последние три месяца мэрия направила около 200 исков в суд о запрете эксплуатации участков ИЖС.

«Владимир Владимирович, мы, жители Геленджика, просим защитить наши дома, в которых прописаны и проживают наши семьи. Закон РФ дает нам право ведения предпринимательской деятельности в жилых домах, в том числе по сдаче в наем комнат без оказания гостиничных услуг. Администрация, ссылаясь на однотипные и анонимные жалобы и ст. 8.8 КоАП РФ, которая признана несоответствующей конституции России, понуждает нас переводить дома в коммерческие помещения, утверждая, что мы оказываем гостиничные услуги лишь на том основании, что мы размещаем объявления в интернете», — возмутились предприниматели.

По их словам, изменение статуса зданий из жилых в коммерческие повлечет за собой крупные финансовые затраты и потерю права на прописку. Кроме того, людям придется оплачивать коммунальные платежи по производственным тарифам круглый год, хотя они работают только в курортный сезон.

«Для нас это означает фактическое разорение и прекращение предпринимательской деятельности. Просим вас [Путина] вернуть закон в наш город и остановить произвол власти в отношении предпринимателей, которые сдают небольшое количество комнат в своих частных жилых домах», — резюмировали местные жители.