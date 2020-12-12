Между Анапой и Новороссийском произошло землетрясение

Краснодарский край

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Вечером 12 декабря в акватории Черного моря недалеко от Новороссийска и Анапы зафиксировали подземные толчки

Сейсмособытие произошло в акватории Черного моря, в 30 км северо-западнее Анапы. Магнитуда составила 4, глубина — 10 км. Информация о происшествии поступила дежурному МЧС в 18:05.

Подземные толчки ощутили жители Анапы и Новороссийска. По предварительным данным, жертв и разрушений нет.

«Оперативными группами проводится обследование. Ситуация находится на контроле ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю», — рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе ведомства.

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Отметим, что по информации сервиса «Карта землетрясений» в указанное время на территории края происшествий не зафиксировано, но в комментариях местные жители поделились, что ощутили подземные толчки в 17:55. Согласно другому сайту, землетрясение магнитудой 4,3 случилось в 17:54.

Как писали Юга.ру, 15 июля 2019 года в акватории Черного моря между Новороссийском и Анапой также произошло землетрясение магнитудой 3,5.

Анапа Землетрясения МЧС Новороссийск Черное море

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