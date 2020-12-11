В Адыгее на дистанционное обучение переведут школьников невыпускных классов

Адыгея

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В Адыгее из-за роста числа заболеваний COVID-19 среди школьников и педагогов учебный процесс решено частично перевести на дистанционку

«С 14 по 31 декабря все обучающиеся 5-8 и 10 классов, а также организаций системы допобразования детей будут переведены на дистанционное обучение», — сообщили в оперативном штабе Адыгеи.

По словам собеседника, все остальные школьники (с первого по четвертый, а также девятые и одиннадцатые классы) продолжат учебу в очном режиме. Для них обеспечат безопасный режим обучения в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

В министерстве образования и науки региона уточнили, что к 11 декабря в республике на дистанционке уже находятся 4 тыс. 74 школьника из 163 классов 56 школ. За все время пандемии в Адыгее число заболевших COVID-19 выросло до 9 тыс. 237 человек. Из них на лечении находится 1 тыс. 824 инфицированных (за сутки +104). Выздоровело 7 тыс. 342 человека (за сутки +77), скончался 71 пациент.

Коронавирус Школа Школьники

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В Адыгее на дистанционное обучение переведут школьников невыпускных классов
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