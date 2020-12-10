В Адыгее набирают популярность «умные» счетчики газа

Адыгея

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«Газпром межрегионгаз Майкоп» рекомендовал юрлицам и жителям Адыгеи устанавливать интеллектуальные приборы учета газа

В первую очередь рекомендации касаются коммунально-бытовых предприятий и организаций социальной направленности. В компании отметили, что «умные» счетчики могут быть полезны и жителям региона. Так, за последнее время в Адыгее установили 20 интеллектуальных приборов учета газа.

Заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» Айтеч Цеев — Телеметрия, как способ передачи показаний, имеет ряд неоспоримых преимуществ. Помимо точных измерений умные счетчики обеспечивают полноценную передачу в режиме реального времени сведений учета без привлечения абонентов. Потребителю не надо ежемесячно снимать показания и передавать их поставщику. Во время передачи показаний исключаются ошибки «человеческого фактора», при этом абоненту не нужно вызывать сотрудника компании для съема контрольных показаний и далее ждать перерасчета.

Как рассказали в компании, работа в отношении юрлиц по установке умных приборов учета газа в Адыгее проводится давно. Сейчас более 80% объема газопотребления промышленными предприятиями, коммунально-бытовыми и иными потребителями (кроме населения) контролирует средства телеметрии.

Потребители газа из числа юрлиц установили на средствах измерения около 400 смарт-счетчиков. Это положительно влияет на достоверность учета потребления газа.

Однако работа в отношении физических лиц в Адыгее только началась. В компании выразили уверенность, что в скором времени жители региона оценят преимущества смарт-счетчиков и они появятся у многих абонентов.

Газ Газпром Майкоп

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