В Адыгее набирают популярность «умные» счетчики газа

В первую очередь рекомендации касаются коммунально-бытовых предприятий и организаций социальной направленности. В компании отметили, что «умные» счетчики могут быть полезны и жителям региона. Так, за последнее время в Адыгее установили 20 интеллектуальных приборов учета газа.

Как рассказали в компании, работа в отношении юрлиц по установке умных приборов учета газа в Адыгее проводится давно. Сейчас более 80% объема газопотребления промышленными предприятиями, коммунально-бытовыми и иными потребителями (кроме населения) контролирует средства телеметрии.

Потребители газа из числа юрлиц установили на средствах измерения около 400 смарт-счетчиков. Это положительно влияет на достоверность учета потребления газа.