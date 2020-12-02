ВОЗ обновила рекомендации по ношению масок. Теперь в организации считают, что маски нужны и внутри, и вне помещений

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

Распечатать

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 1 декабря обновила рекомендации по ношению масок

С конца сентября в России начало расти количество случаев заражения коронавирусом, максимальные показатели по заболеваемости обновляются практически ежедневно. Так, 2 декабря в стране снова был побит суточный рекорд по числу умерших от COVID-19. При этом на Кубани накануне выявили 167 носителей коронавируса, а в «красных зонах» зарегистрировали смерть еще 8 пациентов, в том числе двух мужчин в возрасте 36 и 39 лет без сопутствующих заболеваний.

Читайте также:

В октябре оперштаб Краснодарского края разъяснил правила соблюдения масочного режима, который действует в регионе с апреля, а осенью его неоднократно ужесточали. При этом с 27 октября ношение масок стало обязательным для всех жителей России.

2 декабря RT сообщил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила рекомендации по ношению масок. Теперь в ВОЗ считают, что в условиях пандемии маски нужно надевать вне помещений в случаях, если невозможно дистанцироваться. Это правило распространяется на все общественные места (магазины, офисы, школы и так далее), где нет условий, чтобы выдержать социальную дистанцию как минимум в 1 метр.

Читайте также:

Эксперты ВОЗ также рекомендовали носить маски в помещениях с плохой вентиляцией, вне зависимости от того, соблюдается дистанция или нет.

Рекомендации касаются взрослых и детей старше 12 лет. Детям до 5 лет маски не нужны. Необходимость надевать маску детям в возрасте от 6 до 11 лет зависит от ситуаци.

Коронавирус Советы Эпидемии

Все материалы по теме:

Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Сочи определили пол двух детенышей леопарда, которые родились два месяца назад
Житель Сочи решил развлечь гостей на свадьбе стрельбой из автомата, на него завели дело
«Краснодар» обыграл «Ренн» со счетом 1:0
В прямом эфире блогера Reeflay умерла девушка. По данным Mash, она была краснодаркой
Экс-директор ГТРК «Кубань» потратила 2,7 млн бюджетных рублей на ремонт своей квартиры
На сайт для предпринимателей «Клерк» совершили DDos-атаку после публикации текста о коррупционной схеме в ФНС

Лента новостей

«Галицкий готов доверять своим людям»

Российские журналисты и комментаторы о смене главного тренера в ФК «Краснодар»

Артемий Лебедев выпустил ролик о Краснодаре, снятый 4 года назад

Что Галицкий, Машталир и дизайн-код изменили с тех пор?

Верить в чудеса

«Пятёрочка» и «Синяя Птица» предлагают краснодарцам исполнить мечты особенных детей

Реклама на портале