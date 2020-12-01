Краснодарцы ищут свидетелей ДТП с полицейской машиной

Житель Краснодара просит откликнуться очевидцев ДТП 29 ноября, когда в него врезалась машина ДПС

В 20:00 на пересечении улиц Красной и Головатого случилось ДТП с участием автомобиля Hyundai Genesis G70 и Ford Focus, который является служебным.

По данным пресс-службы УМВД по Краснодару, машина ДПС двигалась по улице Красной с включенными проблесковыми маячками и спецсигналом. Водитель второй легковушки ехал по улице Головатого в сторону Красноармейской.