Краснодарцы ищут свидетелей ДТП с полицейской машиной

Краснодарский край

Распечатать

Житель Краснодара просит откликнуться очевидцев ДТП 29 ноября, когда в него врезалась машина ДПС

В 20:00 на пересечении улиц Красной и Головатого случилось ДТП с участием автомобиля Hyundai Genesis G70 и Ford Focus, который является служебным.

По данным пресс-службы УМВД по Краснодару, машина ДПС двигалась по улице Красной с включенными проблесковыми маячками и спецсигналом. Водитель второй легковушки ехал по улице Головатого в сторону Красноармейской.

Однако с этой версией не согласен водитель Hyundai. По его словам, патрульная машина выехала на красный свет с проблесковым маяком, но без спецсигналов. 

«Сейчас мы очень ищем записи с видеорегистраторов и свидетей момента аварии. Потому что всю ответственность за случившееся отважные полицейские возлагают на меня», — написал водитель машины.

ДТП Краснодар

Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Краснодарцы ищут свидетелей ДТП с полицейской машиной
В Анапе начали резервировать участки под школы и детсады
В горах Адыгеи создадут два новых поста для охраны лесного фонда и животных
Сотрудники аэропорта Сочи обматерили пса в переноске, а затем начали передразнивать его лаем
В Адыгее продлили режим самоизоляции работникам старше 65 лет
На Кубани по делу о смертельном ДТП отправили в СИЗО водителя «Газели», в которой были лавки вместо сидений

Лента новостей

Сдаем на права по-новому в 2021 году. Что изменится?

«Люди стали больше ценить то, что у них есть»

Психиатр рассказала, как пандемия коронавируса повлияла на россиян

Партнерский

Видеосалон, Пеппер, Бюро

Артур Сергеев — о том, как открывать бары

Реклама на портале