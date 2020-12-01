Краснодарцы ищут свидетелей ДТП с полицейской машиной
Житель Краснодара просит откликнуться очевидцев ДТП 29 ноября, когда в него врезалась машина ДПС
В 20:00 на пересечении улиц Красной и Головатого случилось ДТП с участием автомобиля Hyundai Genesis G70 и Ford Focus, который является служебным.
По данным пресс-службы УМВД по Краснодару, машина ДПС двигалась по улице Красной с включенными проблесковыми маячками и спецсигналом. Водитель второй легковушки ехал по улице Головатого в сторону Красноармейской.
Однако с этой версией не согласен водитель Hyundai. По его словам, патрульная машина выехала на красный свет с проблесковым маяком, но без спецсигналов.
«Сейчас мы очень ищем записи с видеорегистраторов и свидетей момента аварии. Потому что всю ответственность за случившееся отважные полицейские возлагают на меня», — написал водитель машины.
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