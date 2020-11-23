На Кубани археологи нашли изваяние VII-VIII веков

Артефакт нашли при раскопаках древнего поселения в районе хутора Белого. В Темрюкском районе археологические работы проводят в преддверии строительства и реконструкции участков дороги Новороссийск — Керчь.

Такие изваяния часто можно встретить на Алтае, где проживали тюркские племена. Их ставили в культовых местах — святилищах или на погребениях. Позже племена вошли в состав Хазарского каганата, который в то время был и на территории Кубани, сообщили 23 ноября в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Вице-губернатор Краснодарского края Сергей Болдин отметил, что для региона такая находка — большая редкость. В дальнейшем ее передадут в Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник имени Фелицына.