На Кубани археологи нашли изваяние VII-VIII веков
В Темрюкском районе во время раскопок нашли древнетюркское изваяние VII-VIII веков нашей эры
Артефакт нашли при раскопаках древнего поселения в районе хутора Белого. В Темрюкском районе археологические работы проводят в преддверии строительства и реконструкции участков дороги Новороссийск — Керчь.
Такие изваяния часто можно встретить на Алтае, где проживали тюркские племена. Их ставили в культовых местах — святилищах или на погребениях. Позже племена вошли в состав Хазарского каганата, который в то время был и на территории Кубани, сообщили 23 ноября в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Вице-губернатор Краснодарского края Сергей Болдин отметил, что для региона такая находка — большая редкость. В дальнейшем ее передадут в Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник имени Фелицына.
Напомним, в начале ноября в Анапе нашли фигурки богини Персефоны, которым больше 2 тыс. лет.
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