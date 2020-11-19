Роспотребнадзор и Минздрав рассказали, как болеют ковидом курильщики

В Международный день отказа от курения, 19 ноября, специалисты рассказали о влиянии табака на течение коронавируса

Напомним, 19 ноября по инициативе Американского онкологического общества отмечается Международный день отказа от курения. В связи с этим в Минздраве РФ и Роспотребнадзоре рассказали, как курение влияет на течение коронавирусной инфекции.

В Роспотребнадзоре сообщили, курильщики чаще болеют COVID-19 в тяжелой форме. Это связано с тем, что курение ухудшает работу легких, и организму труднее бороться с болезнью. «Употребление табака повышает риск заражения вирусом через рот — при курении сигарет или употреблении других табачных изделий. В случае заражения курящим угрожает более высокий риск тяжелого течения болезни, поскольку их легкие уже повреждены», — процитировал ведомство телеканал «360».

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Главный внештатный терапевт Минздрава Оксана Драпкина заявила, что курение не снижает вероятность заболевания ковидом. Врач обратила внимание на то, что у курильщиков с большим стажем в организме происходят необратимые изменения, в том числе меняется легочная ткань, написал RT. Также Драпкина подтвердила РИА «Новости», что частота пульса у курящих выше, чем у некурящих, а это является фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, которые усугубляют течение ковида.