На Кубани число смертей от ковида достигло 527

Краснодарский край

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Оперативный штаб Краснодарского края 19 ноября сообщил, что в регионе умерли еще шесть больных коронавирусом

Напомним, на Кубани за последние сутки коронавирус подтвердился у 169 человек. В ковидных госпиталях скончались еще шесть пациентов. Как уточнили в оперштабе Краснодарского края, летальные случаи произошли в Краснодаре, Сочи, Усть-Лабинском, Крымском и Лабинском районах.

Жительница Тимашевского района в возрасте 55 лет умерла в краевой клинической больнице № 1 в Краснодаре. Женщина попала в госпиталь в тяжелом состоянии, больше недели находилась на ИВЛ. Диагнозы пациентки: двусторонняя пневмония, COVID-19, бронхиальная астма, гипертония и панкреатит.

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Врачам краевой клинической больницы № 2 не удалось спасти 64-летнего жителя города, подключенного к ИВЛ. Из-за коронавируса у мужчины развилось воспаление легких, он также страдал сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В Усть-Лабинской ЦРБ умерла 71-летняя жительница Кропоткина. Ее заболевания: ковид, двусторонняя пневмония, гипертония и хроническая болезнь почек. Пациентка находилась на ИВЛ.

56-летний житель Сочи попал в горбольницу № 3 в крайне тяжелом состоянии. Медики не смогли его спасти. У сочинца была двусторонняя ковидная пневмония, атологии сердечно-сосудистой системы и рак легкого.

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В Лабинской ЦРБ от ковида и двусторонней пневмонии умер 80-летний житель Армавира. У мужчины имелись сопутствующие заболевания: гипертония и сахарный диабет.

Шестой летальный случай за суткии зафиксировали в Крымской ЦРБ. Там умерла 74-летняя местная жительница, находившаяся на ИВЛ. Ее диагнозы: двусторонняя пневмония, коронавирус, сердечно-сосудистые заболевания.

Всего за время пандемии на Кубани умерли 527 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Диагноз COVID-19 подтвердился в общей сложности у 20 тыс. 204 жителей региона.

Здравоохранение Коронавирус Медицина смерть Эпидемии

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