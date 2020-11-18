На Кубани неделю подряд ежедневно умирают по пять больных коронавирусом

Оперштаб Краснодарского края 18 ноября сообщил подробности пяти летальных случаев от коронавируса, зафиксированных в регионе за сутки

Напомним, 18 ноября на Кубани зафиксировали очередной рекорд по заболевшим коронавирусом: за сутки в регионе выявили 166 инфицированных. Еще пять человек скончались в ковид-госпиталях. По данным краевого оперштаба, летальные случаи произошли в медицинских учреждениях Краснодара и Темрюкского района.

В Специализированной клинической инфекционной больнице Краснодара (СКИБ) скончались два человека — это 67-летний житель краевого центра и 51-летний мужчина из Тбилисского района. Оба пациента поступили в госпиталь с двусторонней пневмонией, положительным анализом на ковид и находились на ИВЛ.

В оперштабе уточнили, что 67-летний мужчина страдал хронической сердечной недостаточностью, ишемией и сахарным диабетом, а 51-летний — гипертонией и хроническим вирусным гепатитом С.