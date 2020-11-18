На Кубани неделю подряд ежедневно умирают по пять больных коронавирусом

Краснодарский край

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Оперштаб Краснодарского края 18 ноября сообщил подробности пяти летальных случаев от коронавируса, зафиксированных в регионе за сутки

Напомним, 18 ноября на Кубани зафиксировали очередной рекорд по заболевшим коронавирусом: за сутки в регионе выявили 166 инфицированных. Еще пять человек скончались в ковид-госпиталях. По данным краевого оперштаба, летальные случаи произошли в медицинских учреждениях Краснодара и Темрюкского района.

В Специализированной клинической инфекционной больнице Краснодара (СКИБ) скончались два человека — это 67-летний житель краевого центра и 51-летний мужчина из Тбилисского района. Оба пациента поступили в госпиталь с двусторонней пневмонией, положительным анализом на ковид и находились на ИВЛ.

В оперштабе уточнили, что 67-летний мужчина страдал хронической сердечной недостаточностью, ишемией и сахарным диабетом, а 51-летний — гипертонией и хроническим вирусным гепатитом С.

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В краевой клинической больнице № 2 медики не смогли спасти 48-летнюю краснодарку, которая находилась на ИВЛ. Она попала в больницу с двусторонней пневмонией, лабораторное исследование подтвердило наличие вируса. Сопутствующие диагнозы женщины: желчнокаменная болезнь и двусторонний экссудативный отит.

Еще одна пациентка, жительница Краснодара, скончалась в возрасте 84 лет в краевом клиническом госпитале ветеранов войн. У пенсионерки был подтвержденный ковид и двусторонняя пневмония. Также она страдала гипертонией, ишемией и сахарным диабетом.

Пятый летальный случай произошел в Темрюкской ЦРБ. Там умерла 82-летняя местная жительница с двусторонней полисегментарной пневмонией и COVID-19. У пациентки были сопутствующие заболевания: атеросклероз и гипертония.

Всего за время пандемии на Кубани коронавирусом, по официальным данным, заболели 20 тыс. 35 человек. 521 пациент скончался, из них 35 — за последнюю неделю.

Здравоохранение Коронавирус Медицина смерть Эпидемии

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