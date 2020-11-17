Теплоснабжающие компании Адыгеи задолжали 87 млн рублей за газ
В Адыгее газовики в ноябре продолжают работу по снижению просроченной задолженности за газ
С начала 2020 года ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» подал в суд 32 заявления на сумму 94 млн рублей в отношении должников — юридических лиц. В пресс-службе компании 17 ноября сообщили, что основную часть взыскиваемой суммы — около 87 млн рублей — задолжали теплоснабжающие организации Адыгеи. Среди крупнейших должников — МУП «Коммунсервис», ООО «Теплоэнерго-1», ООО «Коммунсервис», ООО «Тахтамукайрайводоканал».
Суд принял положительные решения по 24 заявлениям на сумму 63 млн рублей, остальные материалы находятся на стадии рассмотрения.
Перед обращением в суд поставщик газа использует другие меры по погашению задолженности за потребленный газ. Должники неоднократно получают уведомления и досудебные претензии с требованием погасить долг. Если эти методы не дают результата, материалы направляют в суд.
Как правило, после вынесения решения суда долг погашается в короткие сроки. Если этого не происходит, накладывается арест на имущество, уточнили в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп».
«Свои договорные обязательства по поставке газа перед всеми категориями потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» выполняет полностью. Такого же добросовестного отношения, которое должно выражаться в своевременной оплате потребленного газа, мы ждем и от своих партнеров. Нужно помнить, что если долг взыскивается через суд, то его размер ощутимо увеличивается из-за пени, госпошлины и исполнительского сбора в 7%», — прокомментировал начальник юридического отдела ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» Алексей Ли.
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