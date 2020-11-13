На Кубани статистика по коронавирусу стабильно ползет вверх

Оперштаб Кубани 13 ноября сообщил о 154 новых случаях COVID-19 в регионе и 5 умерших пациентах

Во всех регионах России за прошлый день ковид подтвердился у 21 тыс. 983 человек . Это очередной рекорд по суточному приросту инфицированных россиян. Из них только 25% болели бессимптомно, написал RT. Всего за время пандемии в стране выявили 1 млн 880 тыс. 551 случай коронавируса. В ковид-госпиталях региона умерли 32 тыс. 443 пациента, в том числе 411 — за прошлые сутки . Еще 1 тыс. 406 тыс. 903 человека выздоровели (+18 тыс. 735 за сутки).

Лидерами по приросту инфицированных стали Москва (+5 тыс. 974), Санкт-Петербург (+1 тыс. 756) и Московская область (+760).

На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация следующая: Ростовская область — 310, Ставропольский край — 215, Крым — 214, Краснодарский край — 154 , Дагестан — 97, Карачаево-Черкесия — 90, Кабардино-Балкария — 84, Адыгея — 77, Ингушетия — 71, Северная Осетия — 70, Севастополь — 52, Чечня — 49.

По данным оперштаба Краснодарского края, из 154 новых зараженных — 95 женщин и 59 мужчин, в том числе 10 детей. Самому младшему пациенту 10 месяцев, старшему — 91 год.

Вот как распределились случаи по муниципалитетам: в Краснодаре — 46;

в Кущевском районе — 15;

в Тихорецком — 13;

в Горячем Ключе и Северском районе — по 8;

в Анапе — 6;

в Новороссийске и Армавире, а также Выселковском, Новокубанском, Павловском и Туапсинском районах — по 5;

в Сочи и Успенском районе — по 4;

в Славянском районе — по 3;

в Ейском, Калининском, Крыловском, Темрюкском и Щербиновском районах — по 2;

в Абинском, Красноармейском, Курганинском, Отрадненском, Староминском, Усть-Лабинском и Крымском районах — по 1.