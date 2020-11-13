На Кубани статистика по коронавирусу стабильно ползет вверх
Оперштаб Кубани 13 ноября сообщил о 154 новых случаях COVID-19 в регионе и 5 умерших пациентах
Во всех регионах России за прошлый день ковид подтвердился у 21 тыс. 983 человек. Это очередной рекорд по суточному приросту инфицированных россиян. Из них только 25% болели бессимптомно, написал RT. Всего за время пандемии в стране выявили 1 млн 880 тыс. 551 случай коронавируса.
В ковид-госпиталях региона умерли 32 тыс. 443 пациента, в том числе 411 — за прошлые сутки. Еще 1 тыс. 406 тыс. 903 человека выздоровели (+18 тыс. 735 за сутки).
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Лидерами по приросту инфицированных стали Москва (+5 тыс. 974), Санкт-Петербург (+1 тыс. 756) и Московская область (+760).
На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация следующая: Ростовская область — 310, Ставропольский край — 215, Крым — 214, Краснодарский край — 154, Дагестан — 97, Карачаево-Черкесия — 90, Кабардино-Балкария — 84, Адыгея — 77, Ингушетия — 71, Северная Осетия — 70, Севастополь — 52, Чечня — 49.
По данным оперштаба Краснодарского края, из 154 новых зараженных — 95 женщин и 59 мужчин, в том числе 10 детей. Самому младшему пациенту 10 месяцев, старшему — 91 год.
Вот как распределились случаи по муниципалитетам:
- в Краснодаре — 46;
- в Кущевском районе — 15;
- в Тихорецком — 13;
- в Горячем Ключе и Северском районе — по 8;
- в Анапе — 6;
- в Новороссийске и Армавире, а также Выселковском, Новокубанском, Павловском и Туапсинском районах — по 5;
- в Сочи и Успенском районе — по 4;
- в Славянском районе — по 3;
- в Ейском, Калининском, Крыловском, Темрюкском и Щербиновском районах — по 2;
- в Абинском, Красноармейском, Курганинском, Отрадненском, Староминском, Усть-Лабинском и Крымском районах — по 1.
Как сообщили в министерстве здравоохранения края, за все время в лабораториях региона провели 1 млн 538 тыс. 408 исследований на COVID-19, из них более 12 тыс. — за последние сутки. К 13 ноября диагноз коронавирус подтвердился у 19 тыс. 234 жителей Кубани. Показатель заболеваемости увеличился до 338,9 случаев на 100 тыс. населения.
Из больниц с выздоровлением выписали 12 тыс. 328 человек. Еще 496 пациентов медикам спасти не удалось, за сутки в регионе скончались 5 человек. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 47 кубанцев, 4 — на ЭКМО.
За время пандемии к кубанским врачам с подозрением на ковид обратились 80 тыс. 922 кубанца. С неподтвержденным диагнозом в поликлиниках наблюдаются 7 тыс. 383 человека.
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