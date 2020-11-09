Путин провел кадровые перестановки в правительстве

В правительстве России 9 ноября сменился ряд министров и руководителей ведомств

Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова. На этот пост глава государства назначил Владимира Якушева, ранее занимавшего должность министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Также президент отправил в отставку Евгения Дитриха, руководившего Министерством транспорта. Поста лишился и глава Министерства природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.

Кроме того, Путин увеличил число вице-премьеров в правительстве с девяти до десяти. Согласно указу президента, опубликованному на сайте Кремля, у премьер-министра будет десять заместителей, в том числе один первый заместитель, зампредседателя правительства — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе, а также зампредседателя правительства — руководитель аппарата правительства.

В свою очередь премьер-министр России Михаил Мишустин предложил кандидатуры на должности глав министерств. Он рекомендовал повысить министра энергетики Александра Новака до должности вице-премьера, а на его место назначить главу «РусГидро» Николая Шульгинова, сообщил RT.

Министром по развитию Дальнего Востока и Арктики премьер рекомендовал назначить гендиректора Фонда развития Дальнего Востока Алексея Чекункова, а возглавляющего сейчас это министерство Александра Козлова предложил назначить главой Министерства природных ресурсов.

Кандидатом на должность главы Минтранса Мишустин назвал гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева, а на пост главы Минстроя предложил заместителя министра этого ведомства Ирека Файзуллина.