В ковид-госпиталях Краснодара, Сочи и Тихорецка за сутки умерли шесть пациентов

Краснодарский край

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Власти Кубани 9 ноября рассказали подробности о шести новых летальных случаях, вызванных коронавирусом

Напомним, 9 ноября в оперштабе Кубани сообщили о 144 новых случаях COVID-19 в регионе и 6 смертях в ковид-госпиталях. Позже краевые власти уточнили, что пациенты скончались в медучреждениях Краснодара, Сочи и Тихорецкого района.

В Краснодаре в краевой клинической больнице № 1 зафиксировали смерть 63-летней местной жительницы с COVID-19 и двусторонней пневмонией. Женщина страдала сахарным диабетом и лимфолейкозом.

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Вторым умершим за сутки пациентом ККБ № 1 стал 58-летний краснодарец с коронавирусом и двусторонней пневмонией, который находился на ИВЛ. Мужчина болел гипертонией и сахарным диабетом.

В сочинской городской больнице № 3 медики не смогли спасти 62-летнего жителя города-курорта, который две недели был подключен к ИВЛ. По данным оперштаба, у мужчины были сердечно-сосудистые заболевания.

В этом же ковид-госпитале умер 49-летний сочинец. Его госпитализировали в тяжелом состоянии с коронавирусом и двусторонней пневмонией. У пациента были проблемы с сердцем и ЖКТ.

В реанимации Тихорецкой ЦРБ скончался 69-летний житель Павловского района. У пенсионера из-за COVID-19 развилось воспаление легких. Мужчина страдал сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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Также в этой больнице умер 61-летний житель Тихорецка. У мужчины были двухсторонняя пневмония и патологии сердечно-сосудистой системы.

Всего за время пандемии, согласно официальной статистике, коронавирус диагностировали у 18 тыс. 631 жителя Краснодарского края. Медики не смогли спасти 478 инфицированных кубанцев.

Здравоохранение Коронавирус Медицина смерть Эпидемии

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