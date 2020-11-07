В Краснодаре открыли мемориальную доску поэту-фронтовику Крониду Обойщикову
В Краснодаре 6 ноября прошла церемония открытия мемориальной доски в память о ветеране Великой Отечественной войны, поэте и журналисте Крониде Обойщикове
Мемориальную доску, посвященную памяти краснодарского поэта, торжественно открыли на доме № 40 по улице Фестивальной в Краснодаре, где с 1961 по 2011 годы жил и работал Кронид Обойщиков. В этом году фронтовику исполнилось бы 100 лет.
В церемонии приняли участие дочь писателя и поэта Галина Постарнак, его внук Константин Кудинов, зампредседателя городской Думы Татьяна Гелуненко, глава Западного округа Дмитрий Водолацкий и заместитель главы Краснодара Антон Смертин, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.
«Открытие памятной доски не случайно проходит в год 75-летия Великой Победы. Кронид Александрович принадлежал к тому поколению, которое прошло все ужасы войны, но не ожесточилось сердцем, умело ценить и любить жизнь во всех ее проявлениях. У него, без преувеличения, был безграничный талант. Я уверен, что этот адрес по праву станет одним из самых значимых на литературной карте нашего города», — сказал Антон Смертин.
Кто такой Кронид Обойщиков
Кронид Александрович Обойщиков родился в 1920 году. Детство и юность провел на Кубани, окончил Краснодарское авиаучилище, прошел Великую Отечественную войну. После нее продолжил службу. В отставку вышел майором.
Автор 200 песен, 25 поэтических сборников, 2 оперетт. Кавалер множества наград, в числе которых два ордена Отечественной войны II степени, орден Красной Звезды, 17 медалей за боевые заслуги, обладатель званий «Почетный гражданин Краснодара», Герой Труда Кубани, заслуженный работник культуры России, заслуженный деятель искусств Кубани, «Народный поэт Адыгеи».
Имя Кронида Обойщикова носит городская библиотека № 31.
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