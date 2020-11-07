В Краснодаре открыли мемориальную доску поэту-фронтовику Крониду Обойщикову

Мемориальную доску, посвященную памяти краснодарского поэта, торжественно открыли на доме № 40 по улице Фестивальной в Краснодаре, где с 1961 по 2011 годы жил и работал Кронид Обойщиков. В этом году фронтовику исполнилось бы 100 лет.

В церемонии приняли участие дочь писателя и поэта Галина Постарнак, его внук Константин Кудинов, зампредседателя городской Думы Татьяна Гелуненко, глава Западного округа Дмитрий Водолацкий и заместитель главы Краснодара Антон Смертин, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

«Открытие памятной доски не случайно проходит в год 75-летия Великой Победы. Кронид Александрович принадлежал к тому поколению, которое прошло все ужасы войны, но не ожесточилось сердцем, умело ценить и любить жизнь во всех ее проявлениях. У него, без преувеличения, был безграничный талант. Я уверен, что этот адрес по праву станет одним из самых значимых на литературной карте нашего города», — сказал Антон Смертин.