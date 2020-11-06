Кубанские депутаты предложили ужесточить наказание за продажу алкогольного фальсификата

6 ноября прошло заседание совета законодателей Краснодарского края

Участники заседания обсудили семь вопросов. Один из них касался изменений в федеральном законе о производстве и обороте алкоголя . По словам председателя профильного комитета Сергея Алтухова, с 2016 по 2019 годы на Кубани выявили 200 объектов торговли, в которых продавали спиртное без маркировки. «Фальсифицированная продукция представляет реальную опасность для жизни и здоровья жителей края. Более того — она наносит существенный ущерб экономике региона. Поэтому в федеральном законодательстве необходимо закрепить условия, ограничивающие получение лицензии для недобросовестных продавцов алкогольной продукции», — подчеркнул спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

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Также парламентарии предложили ужесточить наказание за продажу фальсифицированного алкоголя , предусмотренное Кодексом РФ об административных правонарушениях. Среди других инициатив были изменения федеральных законов, касающихся защиты информации и принципов организации представительных и исполнительных органов власти в регионах . Проблема заключается в том, что сегодня региональные органы власти используют разные механизмы для развития рынка информационных технологий, при этом их полномочия по оказанию мер поддержки, в том числе за счет бюджетных средств, не закреплены законодательно.

Также депутаты обсудили поправки в Жилищный кодекс РФ . Предложение заключалось в том, чтобы искоренять ситуации, в которых собственники квартир могут многократно менять управляющую компанию в течение небольшого промежутка времени. В ходе заседания документ решили дополнить рядом пунктов — например, чтобы органы местного самоуправления могли влиять на выбор УК, поскольку недобросовестное управление приводит к большим задолженностям.

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