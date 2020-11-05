В Краснодаре отключили фонтаны на зиму

Краснодарский край

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В Краснодаре в ночь на 5 ноября завершился сезон фонтанов

Напомним, обычно сезон фонтанов в Краснодаре длится около полугода и завершается после Дня народного единства. Однако в 2020 году из-за пандемии коронавируса он начался позже — городские фонтаны заработали только 12 июня, в День России.

В этом году в Краснодаре фонтаны работали в следующих местах:

  • на Главной городской площади;
  • на Казачьей площади перед Законодательным собранием края;
  • на Платановом бульваре в Юбилейный микрорайоне;
  • возле Дома книги;
  • возле кинотеатра «Аврора»;
  • возле памятника святой Екатерине — великомученице (напротив «Центра города»);
  • в сквере Жукова;
  • в «Городском саду»;
  • в сквере Дружбы народов;
  • в Фестивальном сквере;
  • в сквере Гатова.
  • в Чистяковской роще
  • в парке 30-летия Победы.

В 23:00 4 ноября городские фонтаны отключили до следующего года. С 5 ноября в Краснодаре начались работы по консервации фонтанов на зиму. Они продлятся десять дней.

«При подготовке фонтанов к зиме их почистят, проверят исправность оборудования, промоют и осушат трубы, снимут форсунки и фонари», — рассказали в МКУ «Управление коммунального хозяйства и благоустройства».

Как уточнили в администрации Краснодара, планируется, что в 2021 году городские фонтаны запустят в начале мая.

Достопримечательности Краснодар Праздники фонтаны

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