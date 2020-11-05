В Краснодаре отключили фонтаны на зиму

В Краснодаре в ночь на 5 ноября завершился сезон фонтанов

Напомним, обычно сезон фонтанов в Краснодаре длится около полугода и завершается после Дня народного единства. Однако в 2020 году из-за пандемии коронавируса он начался позже — городские фонтаны заработали только 12 июня, в День России.

В этом году в Краснодаре фонтаны работали в следующих местах:

на Главной городской площади;

на Казачьей площади перед Законодательным собранием края;

на Платановом бульваре в Юбилейный микрорайоне;

возле Дома книги;

возле кинотеатра «Аврора»;

возле памятника святой Екатерине — великомученице (напротив «Центра города»);

в сквере Жукова;

в «Городском саду»;

в сквере Дружбы народов;

в Фестивальном сквере;

в сквере Гатова.

в Чистяковской роще

в парке 30-летия Победы.

В 23:00 4 ноября городские фонтаны отключили до следующего года. С 5 ноября в Краснодаре начались работы по консервации фонтанов на зиму. Они продлятся десять дней.