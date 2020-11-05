В Краснодаре отключили фонтаны на зиму
В Краснодаре в ночь на 5 ноября завершился сезон фонтанов
Напомним, обычно сезон фонтанов в Краснодаре длится около полугода и завершается после Дня народного единства. Однако в 2020 году из-за пандемии коронавируса он начался позже — городские фонтаны заработали только 12 июня, в День России.
В этом году в Краснодаре фонтаны работали в следующих местах:
- на Главной городской площади;
- на Казачьей площади перед Законодательным собранием края;
- на Платановом бульваре в Юбилейный микрорайоне;
- возле Дома книги;
- возле кинотеатра «Аврора»;
- возле памятника святой Екатерине — великомученице (напротив «Центра города»);
- в сквере Жукова;
- в «Городском саду»;
- в сквере Дружбы народов;
- в Фестивальном сквере;
- в сквере Гатова.
- в Чистяковской роще
- в парке 30-летия Победы.
В 23:00 4 ноября городские фонтаны отключили до следующего года. С 5 ноября в Краснодаре начались работы по консервации фонтанов на зиму. Они продлятся десять дней.
«При подготовке фонтанов к зиме их почистят, проверят исправность оборудования, промоют и осушат трубы, снимут форсунки и фонари», — рассказали в МКУ «Управление коммунального хозяйства и благоустройства».
Как уточнили в администрации Краснодара, планируется, что в 2021 году городские фонтаны запустят в начале мая.
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