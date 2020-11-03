В Анапе нашли фигурки богини Персефоны, которым больше 2 тыс. лет

Краснодарский край

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В Анапе археологи нашли две терракотовые фигуры древнегреческой богини Персефоны

Терракотовые фигурки Персефоны нашли специалисты из Краснодара и Санкт-Петербурга в составе экспедиции «Кубаньархеологии» при раскопках на территории одного из санаториев в Анапе. В IV — II вв. до н. э. на том месте располагался гончарный квартал античного города Горгиппия.

Фигурки находились на глубине около 2,5 метров под развалом купола гончарной печи. Ранее в России находили только одну подобную фигурку из погребения, она была разбита на несколько кусков, рассказал ТАСС 2 ноября научный консультант экспедиции, завотделом истории античной культуры Института истории материальной культуры РАН Владимир Горончаровский.

Генеральный директор «Кубаньархеологии» Наталья Желиба добавила, что на курорте также нашли рельеф, в центре которого изображена восседающая на троне богиня Кибела со львенком на коленях. По обе стороны от нее — фигуры вестника богов Гермеса и Гекаты, покровительницы магии и колдовства.

Персефона — древнегреческая богиня плодородия и владычица преисподней.

Анапа Археология История

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