Глава Краснодара решил, что пора наладить работу по переработке мусора

Краснодарский край

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Глава Краснодара Евгений Первышов проверил ход ликвидации стихийных свалок строительного мусора в поселке Индустриальном

Мэр города Евгений Превышов посетил поселок Индустриальный и обсудил с местными жителями соблюдение экологических норм мусороперерабатывающими предприятиями. 

«Безусловно, незаконные полигоны ТБО должны быть закрыты и больше не должны появляться. Здесь мы занимаем самую жесткую позицию. Но только лишь запретами проблему не решить. Необходимо обеспечить работу предприятий по сортировке и переработке мусора, чтобы они могли получать законную прибыль при условии жесткого соблюдения всех экологических норм», — рассказал Первышов. 

Он подчеркнул, что предприятия должны соблюдать экологические требования. Однако некоторые бизнесмены на своих территориях сжигают покрышки или устраивают свалки мусора. Эти нарушения фиксирует полиция, уже есть возбужденные уголовные дела. Ущерб оценивают миллионами рублей, деньги будут взыскивать с нарушителей через суд, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.   

Глава Прикубанского округа Александр Журавлев добавил, что для решения проблемы выбросов в атмосферу планируют закупить специальные приборы для измерения состояния воздуха.

Евгений Первышов Краснодар Мусор

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