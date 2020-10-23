В Краснодаре временно ограничили движение еще на одной улице
В Краснодаре с 23 октября ограничили движение на улице Гаражной
Полное ограничение движения транспорта ввели на пересечении улиц Гаражной и переулка Медведовского из-за срочных работ на теплосетях.
«Работы производят специалисты компании «Краснодартеплосеть» — без отключения жителей от горячего водоснабжения», — рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.
Ограничение будет действовать до 26 октября, уточнили в пресс-службе администрации Краснодара. В департаменте порекомендовали водителям выбирать альтернативные маршруты по улицам Рашпилевской и Тургенева.
Напомним, до 25 ноября водители не смогут проехать на участках улиц Седина и Азовской из-за ремонта коммунальной инфраструктуры. До 30 ноября на пересечении улиц Красноармейской и Ленина ограничили движение транспорта и перекрыли тротуар из-за реставрации культурного объекта. В микрорайоне Гидростроителей до 29 декабря ограничили проезд по проспекту Писателя Знаменского от Невкипелого до Гассия.
Кроме того, до 1 декабря на улице Ковалева водителей будут пускать только по одной полосе. 23 октября стало известно, что в краевой столице впервые за 10 лет отремонтируют улицу Чкалова.
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