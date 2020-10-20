В Краснодаре до начала зимы по улице Ковалева можно будет ездить только по одной полосе
В Краснодаре с 21 октября ограничат движение транспорта по улице Ковалева из-за строительства теплотрассы
С 21 октября до 1 декабря на улице Ковалева от дома № 12 до Атарбекова водителей будут пускать только по одной полосе. Компания-подрядчик построит на участке теплотрассу, сообщили 20 октября в пресс-службе мэрии города.
«Работы будут выполняться закрытым способом с поочередным устройством котлованов на проезжей части», — уточнили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.
Водителей попросили быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.
Напомним, также с 19 октября до 25 ноября автомобилисты не смогут проехать на участках улиц Седина и Азовской из-за ремонта коммунальной инфраструктуры. До 30 ноября на пересечении улиц Красноармейской и Ленина ограничили движение транспорта и перекрыли тротуар в связи с реставрацией культурного объекта. В микрорайоне Гидростроителей до 29 декабря ограничен проезд по проспекту Писателя Знаменского от Невкипелого до Гассия.
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