В Краснодаре до конца осени ограничили движение на участках двух улиц
В Краснодаре с 19 октября автомобилисты не смогут проехать на участках улиц Седина и Азовской из-за ремонта коммунальной инфраструктуры
Проезд будет ограничен на отрезке улицы Седина (квартал между Чапаева и Карасунской). Возле дома № 76 автомобилисты смогут проехать только по одной полосе. Также движение будет открыто только по одной полосе на улице Азовской от дома № 6 до Красных Партизан.
«По улице Седина напротив дома № 76 подрядная организация "Титан" будет строить водопровод и ливневую канализацию, а по улице Азовской компания-подрядчик "Энергия" отремонтирует коллектор фекальной канализации», — рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
Все работы будут выполняться поэтапно, закрытым способом. Модернизацию коммунальной инфраструктуры планируется закончить к 25 ноября, сообщили 19 октября в пресс-службе администрации Краснодара.
Власти попросили автомобилистов быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.
Напомним, также в Краснодаре до 30 ноября на пересечении улиц Красноармейской и Ленина ограничено движение транспорта и перекрыт тротуар в связи с реставрацией культурного объекта. В микрорайоне Гидростроителей до 29 декабря ограничен проезд по проспекту Писателя Знаменского от Невкипелого до Гассия. К концу года там планируют сделать двухполосную дорогу протяженностью более 1 км.