В Краснодаре до конца осени ограничили движение на участках двух улиц

В Краснодаре с 19 октября автомобилисты не смогут проехать на участках улиц Седина и Азовской из-за ремонта коммунальной инфраструктуры

Проезд будет ограничен на отрезке улицы Седина (квартал между Чапаева и Карасунской). Возле дома № 76 автомобилисты смогут проехать только по одной полосе. Также движение будет открыто только по одной полосе на улице Азовской от дома № 6 до Красных Партизан.

«По улице Седина напротив дома № 76 подрядная организация "Титан" будет строить водопровод и ливневую канализацию, а по улице Азовской компания-подрядчик "Энергия" отремонтирует коллектор фекальной канализации», — рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Все работы будут выполняться поэтапно, закрытым способом. Модернизацию коммунальной инфраструктуры планируется закончить к 25 ноября, сообщили 19 октября в пресс-службе администрации Краснодара.

Власти попросили автомобилистов быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.