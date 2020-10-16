Власти Краснодара не знают, что за темные массы с запахом фекалий текут по реке Кубани и откуда они берутся

В администрации Краснодара 16 октября прокомментировали видео со сливом фекалий в реку Кубань в Юбилейном микрорайоне

Накануне телеграм-канал «Туподар — Краснодар» опубликовал видео, снятое в Юбилейном микрорайоне. На кадрах видно, как по реке течет темное пятно неизвестного происхождения. Также интернет-пользователи сообщили о запахе фекалий рядом с местом, где была замечена инородная жидкость.

В течение прошлого дня власти Краснодара никак не прокомментировали видео. Утром 16 октября в телеграм-канале мэрии сообщили , что источник и характер слива до сих пор не установлен . Специалисты администрации предположили, что в ливневый коллектор попали грунтовые воды, которые вместе с илом утекли в реку.

Власти также объяснили, что причин сливов в реку может быть несколько, в их числе незаконные врезки предприятий и домов в сеть ливневой канализации либо переливы бытовой канализации. При каждом случае слива в реку комиссия обследует сети, устанавливает причины и устраняет врезки. Так как в Краснодаре более 1,5 тыс. км сетей ливневой канализации, быстро проделать такую работу «невозможно».

«Межведомственная комиссия продолжает обследование, завершить его планируют до конца октября», — говорится в заявлении администрации Краснодара.

С конца августа специальная комиссия, созданная в городе для выявления и ликвидации незаконных врезок в сети ливневой канализации, выявила 10 переливов в Кубань. Их зафиксировали в центральной части города на следующих улицах: 70-летия Октября, Красной, Буденного, Рашпилевской, Седина и Гаврилова.

Как сообщили в компании «Краснодар Водоканал», в настоящее время удалось устранить четыре перелива.