Россия возобновит авиасообщение еще с тремя странами и увеличит число рейсов в Швейцарию, ОАЭ, Белоруссию и на Мальдивы

Власти России 14 октября сообщили об открытии воздушных границ с Сербией, Кубой и Японией и решили увеличить частоту рейсов в ряд других стран

Напомним, в марте из-за пандемии коронавируса Россия и другие страны закрыли границы. В августе Россия частично возобновила авиасообщение с Турцией, позже появились авиаперелеты в Великобританию и Танзанию, открылись границы с Абхазией.

В сентябре россиянам разрешили летать в Египет, ОАЭ и Мальдивы, а число рейсов в Швейцарию было увеличено. Следом власти России приняли решение возобновить полеты в Беларусь, Киргизию, Казахстан и Южную Корею.

14 октября премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении авиасообщения с 1 ноября с Сербией, Кубой и Японией, сообщил ТАСС со ссылкой на оперштаб.

Рейсы в Белград, Кайо-Коко и Санта-Клара будут осуществляться два раза в неделю из Москвы. В Японию (Токио) будет летать три рейса: два из Москвы и один из Владивостока.