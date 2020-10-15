Россия возобновит авиасообщение еще с тремя странами и увеличит число рейсов в Швейцарию, ОАЭ, Белоруссию и на Мальдивы
Власти России 14 октября сообщили об открытии воздушных границ с Сербией, Кубой и Японией и решили увеличить частоту рейсов в ряд других стран
Напомним, в марте из-за пандемии коронавируса Россия и другие страны закрыли границы. В августе Россия частично возобновила авиасообщение с Турцией, позже появились авиаперелеты в Великобританию и Танзанию, открылись границы с Абхазией.
В сентябре россиянам разрешили летать в Египет, ОАЭ и Мальдивы, а число рейсов в Швейцарию было увеличено. Следом власти России приняли решение возобновить полеты в Беларусь, Киргизию, Казахстан и Южную Корею.
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14 октября премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении авиасообщения с 1 ноября с Сербией, Кубой и Японией, сообщил ТАСС со ссылкой на оперштаб.
Рейсы в Белград, Кайо-Коко и Санта-Клара будут осуществляться два раза в неделю из Москвы. В Японию (Токио) будет летать три рейса: два из Москвы и один из Владивостока.
Кроме того, оперштаб решил увеличить число рейсов в Швейцарию, Белоруссию, ОАЭ и на Мальдивы, отметил RT.
Частоту полетов по маршруту Цюрих — Москва — Цюрих и Москва — Женева — Москва стнет больше на один рейс в неделю. Из Санкт-Петербурга в Цюрих и Женеву будет летать по одному самолету еженедельно.
При этом из Москвы на Мальдивы число рейсов возрастет до четырех в неделю, а в Абу-Даби (ОАЭ) будет летать два самолета в неделю. Также россияне смогут летать из столицы России в Минск три раза в неделю, добавил телеканал «360».
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