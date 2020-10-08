В Краснодаре начался ремонт улицы Гимназической

Мэр Краснодара Евгений Первышов 8 октября проверил ход ремонтных работ на улице Гимназической

Улицу Гимназическую отремонтируют на отрезке от Кубанской Набережной до Красной. Так как днем по этому участку активно ездят автомобили, было решено основные работы проводить по ночам. Сейчас рабочие меняют дорожные бордюры, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

8 октября глава Краснодара Евгений Первышов вместе со своим заместителем Артемом Дорониным и представителем компании-подрядчика проверили ход ремонтных работ. «Это одна из самых востребованных, загруженных транспортом улиц. Как и по всему городу, здесь вместе с проезжей частью улиц делаем тротуары, съезды во дворы, пешеходные переходы, создаем условия для маломобильных жителей», — сказал мэр.

Планируется, что на участке длиной 1,1 км дорожники выполнят следующие работы: отремонтируют нижние и верхние слои асфальтобетонного покрытия, приведут в порядок тротуары, на участке от Кирова до Коммунаров выложат их плиткой, заново заасфальтиуют подходы к пешеходным переходам, нанесут разметку и установят дорожные знаки.

Глава города напомнил подрядчику, чтобы его сотрудники бережно относились к зеленым насаждениям, не повреждали их во время работ. Первышов поручил в случае необходимости привлекать к работе участников городского общественного совета по озеленению. Также мэр Краснодара распорядился, чтобы перед окончанием работ ливневки проверили на наличие незаконных врезок.

Артем Доронин отметил, что Гимназическая — одна из семи городских улиц, которые начали ремонтировать в 2020 году вместо запланированного 2021-го. Также в настоящее время идут работы на следующих участках: Адыгейская Набережная от Майкопской до Чехова (2 км);

Захарова от Постовой до моста через реку Кубань (2,1 км);

Химзаводская от Береговой до Индустриальной (450 м);

Песчаная от проезда Песчаного до Станкостроительной (420 м);

Чкалова от Северной до Гоголя (1,5 км);

Постовая от Суворова до Октябрьской (1 км).

Ранее Юга.ру писали о том, что ремонт дороги на Восточном обходе пообщали закончить на несколько дней раньше запланированного срока. В итоге, движение по всем полосам на Восточном обходе было открыто 7-го октября, а не 11-го.