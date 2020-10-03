В Сочи и Геленджике произошли смертельные ДТП

Краснодарский край

Распечатать

На Кубани вечером 2 октября в двух курортных городах случились ДТП, в которых погибли и пострадали люди

В Геленджике 2 октября в 20:00 на 1469-м км трассы М4-«Дон» столкнулись грузовой автомобиль MAN и легковой автомобиль Suzuki. У автомобиля MAN, за рулем которого был 53-летний водитель, при повороте занесло полуприцеп на встречную полосу, в результате чего он столкнулся с иномаркой.

В ДТП погибла 32-летняя пассажирка Suzuki. Еще три человека пострадали: 37-летний водитель и два мальчика в возрасте 8 лет и одного года.

Как уточнили порталу Юга.ру в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю, дети находились в автокреслах, что позволило им избежать более серьезных травм. В настоящий момент выясняются все обстоятельства ДТП.

Еще одно ДТП с летальным исходом произошло в Сочи в микрорайоне Вишневка. Там около 23:00 водитель грузового автомобиля не справился с управлением и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2101. В результате ДТП водитель ВАЗ погиб на месте, сообщили в ведомстве.

Ранее Юга.ру сообщали, что в Анапе в ДТП 22 сентября погиб мужчина и пострадала женщина, попав под мотоцикл. А в Сочи ночью 26 сентября погиб водитель машины, которая упала с обрыва на пляж.

Геленджик ГИБДД Дети ДТП Сочи

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Сочи и Геленджике произошли смертельные ДТП
В Сочи задержали помощника президента Абхазии, который летом протаранил ворота на российско-абхазской границе
Два пациента с коронавирусом умерли в Армавире и Ленинградском районе
Стало известно расписание матчей ФК «Краснодар» в групповом этапе Лиги чемпионов
На Кубани два дня подряд фиксируют больше сотни зараженных коронавирусом
«Реанимации полные, морг полный». «Медуза» записала монолог врача одного из ковид-госпиталей Кубани

Лента новостей

Реклама на портале