В Сочи и Геленджике произошли смертельные ДТП

На Кубани вечером 2 октября в двух курортных городах случились ДТП, в которых погибли и пострадали люди

В Геленджике 2 октября в 20:00 на 1469-м км трассы М4-«Дон» столкнулись грузовой автомобиль MAN и легковой автомобиль Suzuki. У автомобиля MAN, за рулем которого был 53-летний водитель, при повороте занесло полуприцеп на встречную полосу, в результате чего он столкнулся с иномаркой.

В ДТП погибла 32-летняя пассажирка Suzuki. Еще три человека пострадали: 37-летний водитель и два мальчика в возрасте 8 лет и одного года.

Как уточнили порталу Юга.ру в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю, дети находились в автокреслах, что позволило им избежать более серьезных травм. В настоящий момент выясняются все обстоятельства ДТП.