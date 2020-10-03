В Сочи и Геленджике произошли смертельные ДТП
На Кубани вечером 2 октября в двух курортных городах случились ДТП, в которых погибли и пострадали люди
В Геленджике 2 октября в 20:00 на 1469-м км трассы М4-«Дон» столкнулись грузовой автомобиль MAN и легковой автомобиль Suzuki. У автомобиля MAN, за рулем которого был 53-летний водитель, при повороте занесло полуприцеп на встречную полосу, в результате чего он столкнулся с иномаркой.
В ДТП погибла 32-летняя пассажирка Suzuki. Еще три человека пострадали: 37-летний водитель и два мальчика в возрасте 8 лет и одного года.
Как уточнили порталу Юга.ру в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю, дети находились в автокреслах, что позволило им избежать более серьезных травм. В настоящий момент выясняются все обстоятельства ДТП.
Еще одно ДТП с летальным исходом произошло в Сочи в микрорайоне Вишневка. Там около 23:00 водитель грузового автомобиля не справился с управлением и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2101. В результате ДТП водитель ВАЗ погиб на месте, сообщили в ведомстве.
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