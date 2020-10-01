Задержаны шестеро сбежавших из тюрьмы в Дагестане

30 сентября стало известно о том, что нашли всех заключенных, которые неделю назад сбежали из колонии в Дагестане

Напомним, в ночь на 23 сентября шесть преступников сбежали из исправительной колонии в поселке Шамхал по вырытому под землей тоннелю. Четверо из них осуждены за наркотические преступления, еще двое — за убийства. Беглые преступники были приговорены к срокам от 8 до 15 лет.

30 сентября в инстаграме МВД России по Дагестану сообщили, что всех шестерых особо опасных заключенных задержали. Их нашли недалеко от поселка Улан-Хол в Калмыкии, в 200 метрах от железной дороги. Таким образом, за неделю они преодолели около 300 км.

По данным РИА «Новости», найти беглецов помог пастух. За содействие он получит миллион рублей.