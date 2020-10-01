Задержаны шестеро сбежавших из тюрьмы в Дагестане

Дагестан, Вся Россия

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30 сентября стало известно о том, что нашли всех заключенных, которые неделю назад сбежали из колонии в Дагестане

Напомним, в ночь на 23 сентября шесть преступников сбежали из исправительной колонии в поселке Шамхал по вырытому под землей тоннелю. Четверо из них осуждены за наркотические преступления, еще двое — за убийства. Беглые преступники были приговорены к срокам от 8 до 15 лет.

30 сентября в инстаграме МВД России по Дагестану сообщили, что всех шестерых особо опасных заключенных задержали. Их нашли недалеко от поселка Улан-Хол в Калмыкии, в 200 метрах от железной дороги. Таким образом, за неделю они преодолели около 300 км.

По данным РИА «Новости», найти беглецов помог пастух. За содействие он получит миллион рублей.  

Исправительные учреждения ФСИН

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