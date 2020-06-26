Министром ТЭК и ЖКХ Кубани стал Александр Трембицкий

Краснодарский край

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 25 июня подписал распоряжение о назначении Александра Трембицкого министром ТЭК и ЖКХ

Ранее эту должность занимал Евгений Зименко. В администрации края рассказали, что он покинул пост в связи с переходом на новую работу.

Александр Трембицкий родился 28 октября 1987 года в станице Платнировской Кореновского района. Окончил Кубанский государственный аграрный университет.

Работал в нефтегазовой отрасли края, с 2012 по 2014 годы был замглавы Кореновского района, затем — начальником отдела деревообрабатывающей промышленности министерства промышленности и энергетики региона. В 2017-2018 году занимал должность заместителя мэра Геленджика.

С 2018 по 2019 годы был советником генерального директора АО «Черномортранснефть». В апреле 2019 года стал заместителем министра ТЭК и ЖКХ края, находился на этом посту до нового назначения.

Напомним, смена руководителя министерства наступила накануне перехода региона на раздельный сбор пластика. Реформа должна была начаться 1 января 2020 года, однако затем ее перенесли на 1 июля.

ЖКХ Чиновники

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