В Беларусь, Южную Корею, Киргизию и Казахстан рейсы из России будут летать раз в неделю

О том, что в России откроют авиасообщение с Беларусью, Киргизией, Казахстаном и Южной Кореей, Юга.ру писали 19 сентября. 20 сентября соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, его опубликовали на сайте Правительства РФ. Граждане этих государств беспрепятственно могут въезжать в Россию, равно как и россияне могут отправляться в эти страны.

Полеты будут выполнять раз в неделю, борта будут приземляться в Нур-Султане (Казахстан), Минске (Беларусь), Бишкеке (Киргизия) и Сеуле (Южная Корея). При этом сообщение с первыми тремя странами возобновится 21 сентября, с Южной Кореей — 27 сентября.

Ранее Россия открыла сообщение с Турцией, Великобританией, Танзанией, Абхазией. В начале сентября возобновилось авиасообщение с ОАЭ, Египтом, Мальдивами и Швейцарией. 10 сентября стало известно, что власти России хотят открыть границу с Южной Осетией.