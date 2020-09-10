Оперштаб России решил открыть границы с Южной Осетией
Южная Осетия, Вся Россия, В мире Анастасия Щеглова
10 сентября стало известно, что Россия планирует открыть границы с еще одной страной
напомним, в августе Россия возобновила авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией. Также открылись границы с Абхазией.
2 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении рейсов на Мальдивы, в Египет, ОАЭ и Швейцарию.
10 сентября оперативный штаб по распространению коронавируса в России сообщил о решении открыть сухопутную границу между Россией и Южной Осетией. Соответствующее распоряжение об этом подпишут в ближайшие дни, сообщает ТАСС.
Ранее отмечалось, что границу могут открыть с 15 сентября.