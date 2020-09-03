Россия открыла международные рейсы в три страны

Напомним, в марте из-за пандемии коронавируса Россия и другие страны закрыли границы. В августе Россия частично возобновила авиасообщение с Турцией — с 1 августа россияне могли летать в Анкару и Стамбул, а с 10-го — в Бодрум, Анталью и Даламан. Также появились авиаперелеты в Великобританию и Танзанию, открылись границы с Абхазией.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 2 сентября подписал распоряжение о возобновлении авиасообщения с рядом стран, сообщил RT со ссылкой на пресс-службу правительства.

Теперь из России три раза в неделю будет отправляться рейс в Каир (Египет), два раза в неделю — в Дубай (ОАО) и в аэропорт Велана на Мальдивах.

Также Мишустин принял решение увеличить число перелетов в Швейцарию — с одного до четырех рейсов в неделю. Два рейса «Аэрофлота» будут курсировать по маршруту Москва — Женева — Москва, еще два рейса авиакомпании Swiss Air — по маршруту Цюрих — Москва — Цюрих.