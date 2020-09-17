Следствие решило, что кубанский солдат покончил с собой в военчасти под Воронежем. Его нашли со связанными руками и пакетом на голове
В Воронеже будут судить военного, который в 2019 году избил солдата-срочника из Краснодарского края Степана Цымбала
Что произошло? 10 февраля 2019 года в одной из воинских частей Воронежской области нашли тело 19-летнего солдата-срочника Степана Цымбала, призванного служить из Кореновского района Краснодарского края. Молодой человек находился на территории полигона «Погоново» с ноября 2018-го, где исполнял обязанности истопника в палатке для отдыха поваров и в офицерской столовой.
Сначала в военчасти заявили, что военнослужащий умер от остановки сердца и что признаков насильственной смерти обнаружено не было. Позже стало известно, что руки и шея солдата были связаны скотчем, а на его голове был пакет.
Что говорили родственники солдата? Отчим погибшего рассказывал порталу Юга.ру, что при опознании лицо молодого человека было залито клеем, на глазах лежали ватки, не было документов о смерти и не хватало части личных вещей.
Сразу после случившегося командир части позвонил родственникам парня и сказал, что солдат не захотел ужинать и остался в своей палатке, а когда сослуживцы вернулись, его там не было. Позже тело молодого человека нашли в палатке для умывания.
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Как шло следствие? СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Расследование взял на контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Спустя неделю в распоряжении портала Юга.ру появилось постановление о возбуждении уголовного дела, в котором говорилось, что руки солдата были связаны, а на голове был пакет.
«На полу, в сидячем положении с вытянутыми вперед ногами, а также вытянутыми перед собой руками, связанными в районе кистей пленочной лентой с клеевым покрытием (скотч), с одетым на голове полимерным пакетом, обмотанным по шее скотчем, обнаружен рядовой Цымбал С.А., без признаков жизни», — говорилось в постановлении.
Позже у следствия появилась основная версия случившегося: утром 11 февраля начальник вещевой службы приехал на полигон по вопросам оборудования бани для личного состава. Он заметил, что из его машины пропали два ящика водки. Мужчина толкнул спящего Цымбала, чтобы тот проснулся и собрал весь личный состав. Рядовой крепко спал и не проснулся — тогда капитан избил солдата.
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Что говорит адвокат? Адвокат «Зоны права» Сергей Локтев, который представляет интересы матери погибшего, сообщил, что уголовное дело передали в суд. Бывшего начальника вещевой службы тыла 252 мотострелкового полка в в/ч 91711 Дмитрия Прохорова будут судить по ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий с применением насилия). Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
По словам адвоката, следствие решило, что после избиения Прохоров приказал солдату вернуть пропавшие ящики с алкоголем, в противном случае рядовому «лучше самовольно оставить место службы, чем остаться на полигоне "Погоново"». Молодой человек не имел отношения к пропаже спиртного и предложил деньги, однако это не устроило старшего военнослужащего.
Свидетели на допросе заявили, что в тот момент Цымбал сильно расстроился, был запуган и заикался. У парня на глазах появились слезы, а позже он покончил с собой. Как именно — следствие не уточнило.
Локтев уточнил «Интерфаксу», что возбужденное дело по ст. 105 УК РФ переквалифицировали. Остались ст. 286 УК РФ (Превышение полномочий с применением насилия) и ст. 110 УК РФ (Доведение до самоубийства). Следствие не нашло причинно-следственной связи между действиями прапорщика и смертью солдата, поэтому вторую статью убрали.
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