Следствие решило, что кубанский солдат покончил с собой в военчасти под Воронежем. Его нашли со связанными руками и пакетом на голове

В Воронеже будут судить военного, который в 2019 году избил солдата-срочника из Краснодарского края Степана Цымбала

Что произошло? 10 февраля 2019 года в одной из воинских частей Воронежской области нашли тело 19-летнего солдата-срочника Степана Цымбала, призванного служить из Кореновского района Краснодарского края. Молодой человек находился на территории полигона «Погоново» с ноября 2018-го, где исполнял обязанности истопника в палатке для отдыха поваров и в офицерской столовой. Сначала в военчасти заявили, что военнослужащий умер от остановки сердца и что признаков насильственной смерти обнаружено не было. Позже стало известно, что руки и шея солдата были связаны скотчем, а на его голове был пакет.

Что говорили родственники солдата? Отчим погибшего рассказывал порталу Юга.ру, что при опознании лицо молодого человека было залито клеем, на глазах лежали ватки, не было документов о смерти и не хватало части личных вещей. Сразу после случившегося командир части позвонил родственникам парня и сказал, что солдат не захотел ужинать и остался в своей палатке, а когда сослуживцы вернулись, его там не было. Позже тело молодого человека нашли в палатке для умывания.

Как шло следствие? СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство) . Расследование взял на контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Спустя неделю в распоряжении портала Юга.ру появилось постановление о возбуждении уголовного дела, в котором говорилось, что руки солдата были связаны, а на голове был пакет. «На полу, в сидячем положении с вытянутыми вперед ногами, а также вытянутыми перед собой руками, связанными в районе кистей пленочной лентой с клеевым покрытием (скотч), с одетым на голове полимерным пакетом, обмотанным по шее скотчем, обнаружен рядовой Цымбал С.А., без признаков жизни», — говорилось в постановлении. Позже у следствия появилась основная версия случившегося: утром 11 февраля начальник вещевой службы приехал на полигон по вопросам оборудования бани для личного состава. Он заметил, что из его машины пропали два ящика водки. Мужчина толкнул спящего Цымбала, чтобы тот проснулся и собрал весь личный состав. Рядовой крепко спал и не проснулся — тогда капитан избил солдата.

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