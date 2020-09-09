На Кубани два человека погибли в ДТП с внедорожником и грузовиком

Краснодарский край

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В Гулькевичском районе утром 9 сентября столкнулись внедорожник и грузовик, погибли два человека

ДТП произошло около 9:00 в районе 33-го км трассы Гулькевичи — Новоукраинский — Шевченко. По предварительным данным, водитель внедорожника Toyota Highlander при обгоне выехал на встречку и врезался в грузовик ЗИЛ, который поворачивал налево.

Как сообщили порталу Юга.ру в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в результате ДТП погибли два пассажира внедорожника, еще двое были госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

Напомним, накануне в Брюховецком районе произошло смертельное ДТП с участием КамАЗа, в котором погибли четыре человека, а ранее в массовой аварии в Щербиновском районе погибли четыре человека и семеро пострадали.

Госавтоинспекторы попросили водителей соблюдать правила дорожного движения и не выезжать на полосу встречного движения, если маневр небезопасен.

ГИБДД Гулькевичский район ДТП смерть Транспорт

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