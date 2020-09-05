На Кубани выявили 90 новых случаев заболевания COVID-19

В России за последние сутки выявили 5 тыс. 205 больных коронавирусом в 84 регионах страны. Из них 24% заболевших не имели клинических симптомов. Также за сутки по всей России умерли 110 пациентов с COVID-19 , а полностью выздоровели 5 тыс. 379 человек.

Больше всего новых случаев традиционно зафиксировали в Москве (+671), Санкт-Петербурге (+195) и Московской области (+168).

На юге страны и в регионах Северного Кавказа ситуация следующая: Ростовская область — 144, Ставропольский край — 129, Краснодарский край — 90 , Дагестан — 75, Карачаево-Черкесия — 64, Крым — 43, Ингушетия — 37, Кабардино-Балкария — 30, Северная Осетия — 24, Адыгея — 19, Севастополь — 18, Чечня — 6.