На Кубани выявили 90 новых случаев заболевания COVID-19

Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Северная Осетия, Ставропольский край, Ростовская область, Чечня, Южная Осетия, Крым, Вся Россия

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В Краснодарском крае к 5 сентября коронавирусом заразились 11 тыс. 472 человека

В России за последние сутки выявили 5 тыс. 205 больных коронавирусом в 84 регионах страны. Из них 24% заболевших не имели клинических симптомов. Также за сутки по всей России умерли 110 пациентов с COVID-19, а полностью выздоровели 5 тыс. 379 человек.

Больше всего новых случаев традиционно зафиксировали в Москве (+671), Санкт-Петербурге (+195) и Московской области (+168).

На юге страны и в регионах Северного Кавказа ситуация следующая: Ростовская область — 144, Ставропольский край — 129, Краснодарский край — 90, Дагестан — 75, Карачаево-Черкесия — 64, Крым — 43, Ингушетия — 37, Кабардино-Балкария — 30, Северная Осетия — 24, Адыгея — 19, Севастополь — 18, Чечня — 6.

Всего за время пандемии в России коронавирусом заболели 1 млн 20 тыс. 310 человек, из которых 838 тыс. 126 выздоровели, а 17 тыс. 759 скончались.

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Как уточнили в оперштабе Краснодарского края, 90 новых случаев COVID-19 были обнаружены в 18 кубанских муниципалитетах. Среди заболевших — 59 женщин и 31 мужчина. 

Статистика по муниципалитетам:

  • в Краснодаре — 43;
  • в Сочи — 11;
  • в Красноармейском районе —5;
  • в Крымском, Выселковском и Белореченском районах — по 4;
  • в Кущевском районе — 3;
  • в Новороссийске, Геленджике, Темрюкском, Каневском и Гулькевичском районах — по 2;
  • в Северском, Абинском, Лабинском, Калининском, Курганинском и Динском районах — по 1.

Лаборатории края провели 857 тыс. 255 тестов на коронавирус (8 тыс. 11 — за последние сутки). Положительный диагноз был зафиксирован у 11 тыс. 654 человек, в том числе у 786 детей. Показатель заболеваемости достиг 205,3 случаев на 100 тыс. населения.

Из больниц с выздоровлением выписали 9 тыс. 540 пациентов (+56 за последние сутки), однако 191 человека спасти не удалось. Еще 35 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, а 5 подключены к ЭКМО.

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