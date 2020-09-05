На Кубани выявили 90 новых случаев заболевания COVID-19
В Краснодарском крае к 5 сентября коронавирусом заразились 11 тыс. 472 человека
В России за последние сутки выявили 5 тыс. 205 больных коронавирусом в 84 регионах страны. Из них 24% заболевших не имели клинических симптомов. Также за сутки по всей России умерли 110 пациентов с COVID-19, а полностью выздоровели 5 тыс. 379 человек.
Больше всего новых случаев традиционно зафиксировали в Москве (+671), Санкт-Петербурге (+195) и Московской области (+168).
На юге страны и в регионах Северного Кавказа ситуация следующая: Ростовская область — 144, Ставропольский край — 129, Краснодарский край — 90, Дагестан — 75, Карачаево-Черкесия — 64, Крым — 43, Ингушетия — 37, Кабардино-Балкария — 30, Северная Осетия — 24, Адыгея — 19, Севастополь — 18, Чечня — 6.
Всего за время пандемии в России коронавирусом заболели 1 млн 20 тыс. 310 человек, из которых 838 тыс. 126 выздоровели, а 17 тыс. 759 скончались.
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Как уточнили в оперштабе Краснодарского края, 90 новых случаев COVID-19 были обнаружены в 18 кубанских муниципалитетах. Среди заболевших — 59 женщин и 31 мужчина.
Статистика по муниципалитетам:
- в Краснодаре — 43;
- в Сочи — 11;
- в Красноармейском районе —5;
- в Крымском, Выселковском и Белореченском районах — по 4;
- в Кущевском районе — 3;
- в Новороссийске, Геленджике, Темрюкском, Каневском и Гулькевичском районах — по 2;
- в Северском, Абинском, Лабинском, Калининском, Курганинском и Динском районах — по 1.
Лаборатории края провели 857 тыс. 255 тестов на коронавирус (8 тыс. 11 — за последние сутки). Положительный диагноз был зафиксирован у 11 тыс. 654 человек, в том числе у 786 детей. Показатель заболеваемости достиг 205,3 случаев на 100 тыс. населения.
Из больниц с выздоровлением выписали 9 тыс. 540 пациентов (+56 за последние сутки), однако 191 человека спасти не удалось. Еще 35 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, а 5 подключены к ЭКМО.