Власти Кубани продлили режим повышенной готовности по коронавирусу

Краснодарский край

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 2 сентября продлил режим повышенной готовности в регионе

Напомним, режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса действует на Кубани с 13 марта. С 31 марта к нему также добавился карантин, который закончился 21 июня. После этого власти региона сохранили действующим режим повышенной готовности и неоднократно его продлевали. По последнему постановлению губернатора, режим действовал до 3 сентября.

2 сентября Вениамин Кондратьев подписал новое постановление, продлевающее режим повышенной готовности на Кубани до 18 сентября. Соответствующий документ был опубликован на сайте краевой администрации. За исключением новых сроков, в постановлении не говорится о каких-либо изменениях ограничений, установленных ранее.

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Как писали Юга.ру, ко 2 сентября на Кубани официально зарегистрировали 11 тыс. 382 человека с коронавирусом. При этом 187 пациентов скончались, двое из них — за последние сутки.

В конце августа COVID-19 был диагностирован у мэра Краснодара Евгения Первышова. В данный момент глава города лечится в ККБ № 2.

Вениамин Кондратьев Карантин Коронавирус Эпидемии

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