В больницах Армавира и Сочи скончались пациенты с коронавирусом
Оперштаб Краснодарского края 2 сентября рассказал подробности о двух последних жертвах коронавируса
Напомним, за последние сутки на Кубани зарегистрировали 88 носителей COVID-19. Также оперштаб сообщил о двух новых летальных случаях, которые произошли в Армавире и Сочи.
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В Армавире скончалась 85-летняя местная жительница, которую госпитализировали в инфекционную больницу № 4 с кашлем и высокой температурой. Врачи на КТ выявили у пациентки двустороннюю пневмонию, анализ на COVID-19 оказался положительным. Отмечается, что пенсионерка страдала заболеваниями сердца, гипертонией и кардиосклерозом.
В Сочи умер 83-летний мужчина, который был госпитализирован в горбольницу № 4. Компьютерная томография выявила двустороннюю пневмонию, а тест показал наличие вируса. Из-за ухудшения самочувствия мужчину подключили к аппарату ИВЛ, однако это не помогло спасти его жизнь. Отмечается, что пациент страдал сердечными заболеваниями.
Всего за время пандемии в Краснодарском крае коронавирусом заболели 11 тыс. 382 человек, 187 из них скончались.
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