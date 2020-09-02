В больницах Армавира и Сочи скончались пациенты с коронавирусом

Краснодарский край

Распечатать

Оперштаб Краснодарского края 2 сентября рассказал подробности о двух последних жертвах коронавируса

Напомним, за последние сутки на Кубани зарегистрировали 88 носителей COVID-19. Также оперштаб сообщил о двух новых летальных случаях, которые произошли в Армавире и Сочи.

Читайте также:

В Армавире скончалась 85-летняя местная жительница, которую госпитализировали в инфекционную больницу № 4 с кашлем и высокой температурой. Врачи на КТ выявили у пациентки двустороннюю пневмонию, анализ на COVID-19 оказался положительным. Отмечается, что пенсионерка страдала заболеваниями сердца, гипертонией и кардиосклерозом.

В Сочи умер 83-летний мужчина, который был госпитализирован в горбольницу № 4. Компьютерная томография выявила двустороннюю пневмонию, а тест показал наличие вируса. Из-за ухудшения самочувствия мужчину подключили к аппарату ИВЛ, однако это не помогло спасти его жизнь. Отмечается, что пациент страдал сердечными заболеваниями.

Всего за время пандемии в Краснодарском крае коронавирусом заболели 11 тыс. 382 человек, 187 из них скончались.

Армавир Здравоохранение Коронавирус Медицина смерть Сочи

Все материалы по теме:

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Власти Кубани продлили режим повышенной готовности по коронавирусу
Греция разрешила россиянам въезд в страну и установила лимит по числу посетителей в неделю
СК занялся поисками 23-летнего краснодарца, который исчез в Новороссийске полгода назад
В больницах Армавира и Сочи скончались пациенты с коронавирусом
Жара на Кубани продержится до выходных и сменится дождями. Но с засухой они не справятся
На Кубани выявили 88 носителей COVID-19 за сутки, 2 пациента скончались

Лента новостей

Реклама на портале