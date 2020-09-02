В больницах Армавира и Сочи скончались пациенты с коронавирусом

Напомним, за последние сутки на Кубани зарегистрировали 88 носителей COVID-19. Также оперштаб сообщил о двух новых летальных случаях, которые произошли в Армавире и Сочи.

В Армавире скончалась 85-летняя местная жительница , которую госпитализировали в инфекционную больницу № 4 с кашлем и высокой температурой. Врачи на КТ выявили у пациентки двустороннюю пневмонию, анализ на COVID-19 оказался положительным. Отмечается, что пенсионерка страдала заболеваниями сердца, гипертонией и кардиосклерозом.