«Больно, жалко, но воду в ведрах туда не принесешь»: Власти Темрюкского района прокомментировали массовую гибель рыб в одном из местных лиманов

Краснодарский край

Распечатать

Власти Темрюкского района 29 августа прокомментировали массовый мор рыбы в одном из местных лиманов

Ранее в соцсетях местные рыбаки выложили видео, в котором рассказали, что в лимане возле поселка Стрелка Краснострельского сельского поселения погибла рыба, в том числе судак, щука, и лещ, сообщил телеканал «360».

Глава поселения Сергей Глущенко 29 августа прокомментировал ситуацию изданию «Подъем». По его словам, причиной мора рыбы стала засуха в Краснодарском крае, и местные власти не могут повлиять на ситуацию.

«В этом году у нас засуха конкретная во всем регионе. Водохранилище пустое, лиманы мелеют [...] Канал, питающий лиман, не забит, я туда лично выезжал, смотрел. Там просто мало воды сейчас. Может вообще проблема с водоснабжением Темрюкского района возникнуть. И ничего сделать невозможно [...] Ситуация критичная. Рыба дохнет. Лиман высох, его поверхность — это пустыня, земля потрескавшаяся. Больно, жалко, но воду в ведрах туда ни откуда не принесешь», — заявил Глущенко.

Читайте также:

По словам замглавы Темрюкского района Александра Бурмаки, мор рыбы произошел в чеке, который разграничен со Старотитаровским лиманом дамбой. Он объяснил, что уровень лимана выше уровня реки Казачий Ерик, сама река наполняется за счет перетока воды из Кубани.

«Низкий уровень Краснодарского водохранилища не позволяет повысить уровень реки Кубань и организовать приток в реку Казачий Ерик», — объяснил Бурмака.

Краснодарское водохранилище Погода Происшествия Темрюкский район

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

«Больно, жалко, но воду в ведрах туда не принесешь»: Власти Темрюкского района прокомментировали массовую гибель рыб в одном из местных лиманов
В Краснодаре произошло ДТП на кольце по Дзержинского, есть пострадавшие
В Дагестане няня убила 3-летнюю девочку. Ранее она систематически избивала ребенка
Два пациента с коронавирусом скончались в горбольнице Горячего Ключа
Кубанцы пожаловались на сломанные аппараты КТ в нескольких медучреждениях края
На Кубани за сутки выявили 90 случаев COVID-19, среди заболевших 4-месячный ребенок

Лента новостей

Статьи Партнерский

Я родила в частном роддоме в Краснодаре. Как это было

Статьи

Где поохотиться в Краснодарском крае?

Мы знаем места

Статьи

Черный август

Кто и зачем взорвал Краснодар 17 лет назад?

Реклама на портале