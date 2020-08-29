«Больно, жалко, но воду в ведрах туда не принесешь»: Власти Темрюкского района прокомментировали массовую гибель рыб в одном из местных лиманов
Власти Темрюкского района 29 августа прокомментировали массовый мор рыбы в одном из местных лиманов
Ранее в соцсетях местные рыбаки выложили видео, в котором рассказали, что в лимане возле поселка Стрелка Краснострельского сельского поселения погибла рыба, в том числе судак, щука, и лещ, сообщил телеканал «360».
Глава поселения Сергей Глущенко 29 августа прокомментировал ситуацию изданию «Подъем». По его словам, причиной мора рыбы стала засуха в Краснодарском крае, и местные власти не могут повлиять на ситуацию.
«В этом году у нас засуха конкретная во всем регионе. Водохранилище пустое, лиманы мелеют [...] Канал, питающий лиман, не забит, я туда лично выезжал, смотрел. Там просто мало воды сейчас. Может вообще проблема с водоснабжением Темрюкского района возникнуть. И ничего сделать невозможно [...] Ситуация критичная. Рыба дохнет. Лиман высох, его поверхность — это пустыня, земля потрескавшаяся. Больно, жалко, но воду в ведрах туда ни откуда не принесешь», — заявил Глущенко.
По словам замглавы Темрюкского района Александра Бурмаки, мор рыбы произошел в чеке, который разграничен со Старотитаровским лиманом дамбой. Он объяснил, что уровень лимана выше уровня реки Казачий Ерик, сама река наполняется за счет перетока воды из Кубани.
«Низкий уровень Краснодарского водохранилища не позволяет повысить уровень реки Кубань и организовать приток в реку Казачий Ерик», — объяснил Бурмака.