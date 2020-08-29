Ранее в соцсетях местные рыбаки выложили видео, в котором рассказали, что в лимане возле поселка Стрелка Краснострельского сельского поселения погибла рыба, в том числе судак, щука, и лещ, сообщил телеканал «360» .

Глава поселения Сергей Глущенко 29 августа прокомментировал ситуацию изданию «Подъем». По его словам, причиной мора рыбы стала засуха в Краснодарском крае, и местные власти не могут повлиять на ситуацию.

«В этом году у нас засуха конкретная во всем регионе. Водохранилище пустое, лиманы мелеют [...] Канал, питающий лиман, не забит, я туда лично выезжал, смотрел. Там просто мало воды сейчас. Может вообще проблема с водоснабжением Темрюкского района возникнуть. И ничего сделать невозможно [...] Ситуация критичная. Рыба дохнет. Лиман высох, его поверхность — это пустыня, земля потрескавшаяся. Больно, жалко, но воду в ведрах туда ни откуда не принесешь», — заявил Глущенко.