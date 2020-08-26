Почти треть родителей в России собираются взять выходной 1 сентября — опрос
Аналитики выяснили, сколько работающих родителей в России собираются взять выходной в День знаний, чтобы проводить ребенка в школу
Напомним, в конце июля в Минпросвещения РФ сообщили, что проведение ЕГЭ не привело к новым вспышкам коронавируса, поэтому 1 сентября школьники отправятся в учебные заведения как обычно.
А глава ведомства Сергей Кравцов рассказывал, что отказываться от традиционных линеек в России не будут, однако придется соблюдать некоторые меры безопасности. После Кравцов заявлял, что массовые мероприятия в школа не будут проводить до 1 января 2021 года.
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18 августа губернатор Кубани подписал постановление о продлении режима повышенной готовности из-за коронавируса, однако торжественные мероприятия 1 сентября решено было провести, но не для всех детей. В школах линейки проведут для первоклассников, учеников 9-х и 11-х классов. В кадетских корпусах линейки разрешили провести для учеников 7-х, 9-х, 11-х классов, а в ссузах — для первокурсников.
При этом праздничные мероприятия должны проводиться на открытом воздухе, а родители или законные представители ребенка обяжут использовать маски.
Аналитики сервиса по поиску работы провели опрос среди 1,6 тыс. трудоустроенных родителей, чтобы узнать, планируют ли они провожать своих детей в школу 1 сентября, сообщил 26 августа RT.
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По данным опроса, 31% респондентов собирается взять выходной или отпуск в День знаний, еще 17% собираются отпроситься на полдня и прийти на работу попозже. Однако большинство опрошенных родителей (52%) не планируют отпрашиваться или брать выходной на 1 сентября.