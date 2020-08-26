Почти треть родителей в России собираются взять выходной 1 сентября — опрос

Аналитики выяснили, сколько работающих родителей в России собираются взять выходной в День знаний, чтобы проводить ребенка в школу

Напомним, в конце июля в Минпросвещения РФ сообщили, что проведение ЕГЭ не привело к новым вспышкам коронавируса, поэтому 1 сентября школьники отправятся в учебные заведения как обычно.

А глава ведомства Сергей Кравцов рассказывал, что отказываться от традиционных линеек в России не будут, однако придется соблюдать некоторые меры безопасности. После Кравцов заявлял, что массовые мероприятия в школа не будут проводить до 1 января 2021 года.