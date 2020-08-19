В России из-за пандемии коронавируса родители стали закупать для школьников маски и санитайзеры

Краснодарский край, Вся Россия

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Эксперты 19 августа рассказали, как пандемия коронавируса отразилась на традиционном наборе товаров для школы

Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ), куда входит более 300 компаний, Антонина Цицулина рассказала РБК, что родители стали закупать для школьников многоразовые маски и санитайзеры перед началом учебного года.

Также Ципулина отметила, что увечились продажи техники для онлайн-обучения.

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«Начало сезона подготовки к школе более скромное, чем могли бы ожидать традиционные игроки. Наше бизнес-сообщество видит тревожные настроения потребителей насчет возвращения к дистанционному обучению и постоянно следит за сообщениями Минпросвещения, потому что мы очень зависимы и от правительственных решений, и от настроений покупателей», — сообщила президент АИДТ.

При этом многие родители в этом году решили покупать школьные товары онлайн. Как рассказали изданию в крупных интернет-магазинах, продажи практически всех основных товаров, которые могут понадобится школьникам, выросли более чем в два раза.

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В магазине электроники и бытовой техники отметили, что спрос на ноутбуки и другую компьютерную технику, а также сопутствующие товары и аксессуары (мыши, клавиатуры, гарнитуры, веб-камеры, роутеры и компьютерные кресла) начал расти в марте и не ослабевает до сих пор.

Стоимость «школьной корзины» (не считая формы) в различных магазинах варьируется от 2 тыс. 500 рублей до 5 тыс. 100 рублей, отмечает издание.

Как напомнил телеканал «360», из-за пандемии коронавируса в новом учебном году российских педагогов обяжут носить в школах маски.

Дети Коронавирус Образование Торговля Школа Школьники

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