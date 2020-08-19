В России из-за пандемии коронавируса родители стали закупать для школьников маски и санитайзеры

Эксперты 19 августа рассказали, как пандемия коронавируса отразилась на традиционном наборе товаров для школы

Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ), куда входит более 300 компаний, Антонина Цицулина рассказала РБК, что родители стали закупать для школьников многоразовые маски и санитайзеры перед началом учебного года.

Также Ципулина отметила, что увечились продажи техники для онлайн-обучения.