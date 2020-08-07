В Сочи полицейские изъяли у фотографа яванских макак

Краснодарский край

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В Сочи в августе проводят уличные рейды в поисках фотографов с экзотическими животными

В ходе одной из проверок, которые проводят полицейские вместе с администрацией города и Росприроднадзором, в Центральном районе обнаружили фотографа, который оказывал услуги без соответствующей документации. Он предлагал туристам сфотографироваться с двумя яванскими макаками.

На него составили административный протокол, а животных до принятия судебного решения передали на временное содеражние в специализированное учреждение, сообщили в пресс-службе администрации города 6 августа.

Напомним, в июле полицейские изъяли у анапских фотографов краснокнижных орлов и ястреба.

Животные Полиция Сочи

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