Путин отправил в отставку главу кубанского следкома
Президент России Владимир Путин 5 августа оправил в отставку главу СК Кубани Вадима Бугаенко
Путин отправил в отставку глав четырех управлений следственного комитета России, среди которых и глава СУ СК РФ по Краснодарскому краю Вадим Бугаенко. Три генерала и полковник написали рапорты об уходе по собственному желанию, сообщил РБК со ссылкой на свои источники.
Также свои посты покинули руководитель Московского межрегионального СУ СК на транспорте Сергей Вазюлин, глава следкома в Иркутской области Андрей Бунев, а также руководитель Главного управления обеспечения деятельности Следственного комитета полковник Риф Гайфутдинов.
Кто такой Вадим Бугаенко
Бугаенко родился в 1972 году в Краснодаре. В 1996 году окончил юридический факультет Кубанского государственного аграрного университета, в тот же год его назначили следователем прокуратуры Прикубанского административного округа Краснодара. С момента создания Следственного комитета РФ занимал различные должности районного и краевого уровней.
Глава СК России назначил Бугаенко и.о. руководителя Следственного управления Краснодарского края в декабре 2012 года. В апреле 2013-го Путин утвердил его на должность.