Путин отправил в отставку главу кубанского следкома

Путин отправил в отставку глав четырех управлений следственного комитета России, среди которых и глава СУ СК РФ по Краснодарскому краю Вадим Бугаенко. Три генерала и полковник написали рапорты об уходе по собственному желанию, сообщил РБК со ссылкой на свои источники.

Также свои посты покинули руководитель Московского межрегионального СУ СК на транспорте Сергей Вазюлин, глава следкома в Иркутской области Андрей Бунев, а также руководитель Главного управления обеспечения деятельности Следственного комитета полковник Риф Гайфутдинов.